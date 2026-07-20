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Közélet Fidesz Korrupció Legfőbb Ügyészség parlament

Nagyon gyorsan bíróság előtt találhatja magát egy volt fideszes képviselő

mfor.hu

Egy korábbi ügyét vennék elő az ügyészségen.

A Tisza parlamenti képviselője, Barna-Szabó Tímea kérdezte meg írásban a Legfőbb Ügyészséget arról, hogy mi a helyzet dr. Simon Miklós, a Fidesz volt országgyűlési képviselőjének korábban megszüntetett büntetőügyével – írja az Economx.

Simon és társai ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás egy több tízmilliós állami támogatás helytelen felhasználása miatt. Az ügy többi vádlottját elítélték, azonban a Fidesz nemmel szavazott a képviselő mentelmi jogának kiadatásának ügyében, így ellene nem vitték végig az eljárást.

„Az Ön által megjelölt ügyben a Nyíregyházi Járási Ügyészség 2026. május 11. napján elrendelte a korábban a Központi Nyomozó Föügyészség által megszüntetett eljárás folytatását. A jelenleg felderítési szakban lévő nyomozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán van folyamatban”

- válaszolta viszont most Barna-Szabó kérdésére Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, miután korábban a hivatal azt nyilatkozta, Simonnal kapcsolatban, hogy  „amennyiben megszűnik az országgyűlési képviselői mandátuma, és ezzel együtt megszűnik a mentelmi joga, a büntetőeljárást le lehet folytatni vele szemben”.

Simon mentelmi joga márpedig megszűnt, hiszen a hetedszerre induló fideszes jelölt sem egyéniben (pont Barna-Szabó ellenében), sem listáról nem szerzett mandátumot, és a Fidesz-frakció nagy átalakítása során sem kapott helyet a parlamentben.

 

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