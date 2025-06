Nagyon jó éve volt Schadl György édesanyjának

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A 24.hu írta meg , hogy a végrehajtói kar volt elnöke, a súlyos bűncselekményekkel gyanúsított, házi őrizetben lévő Schadl György 66 éves édesanyja, Hazai Edit Rozália két céggel is megjelent a 2021-ben újraosztott felszámolói piacon.

A semmiből jelent meg a piacon két felszámoló céggel, rögtön jól is keresett a házi őrizetben tartott Schadl György édesanyja.

