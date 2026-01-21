2p

Közélet BKV - BKK Fizetések

Nagyon jó hírt közölt a BKV

mfor.hu

Újabb jelentős bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel: 2026-ban összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ennek keretében egységesen 8 százalékkal nő az alapbér, míg a fennmaradó rész a juttatási elemek emelését szolgálja. A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal nőttek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál.

A bérmegállapodás értelmében 2026-ban összesen 9,2 százalékos bérnövekedés valósul meg a BKV-nál. Ebből 8 százalék, de minimum 40 000 forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi – áll a BKV Zrt. sajtóközleményében

Az idei bérfejlesztés illeszkedik a BKV-nál következetesen megvalósított béremelési folyamathoz és a Főváros Budapest-család koncepciójához, amelynek célja, hogy a városért dolgozók megbecsülését anyagi juttatás és egyéb formában is elismerje.

Megállapodtak
Megállapodtak
Fotó: MTI

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott több évre szóló megállapodásoknak köszönhetően 2022-től a bérek összesen átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a BKV-nál, ami azt mutatja, hogy a munkáltató prioritásnak tartja a munkatársak anyagi megbecsülését és a kiszámítható jövőt.

A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

