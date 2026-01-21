Nagyon jó hírt közölt a BKV

A bérmegállapodás értelmében 2026-ban összesen 9,2 százalékos bérnövekedés valósul meg a BKV-nál. Ebből 8 százalék, de minimum 40 000 forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi – áll a BKV Zrt. sajtóközleményében

Az idei bérfejlesztés illeszkedik a BKV-nál következetesen megvalósított béremelési folyamathoz és a Főváros Budapest-család koncepciójához, amelynek célja, hogy a városért dolgozók megbecsülését anyagi juttatás és egyéb formában is elismerje.

Megállapodtak

Fotó: MTI

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott több évre szóló megállapodásoknak köszönhetően 2022-től a bérek összesen átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a BKV-nál, ami azt mutatja, hogy a munkáltató prioritásnak tartja a munkatársak anyagi megbecsülését és a kiszámítható jövőt.

A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.