Nagyon kiakadt Orbán Viktor

Lázár János múlt hétvégi, a cigányokra vonatkozó beszéde miatt az építési és közlekedési miniszter csütörtöki Heves vármegyei fórumán feszült hangulat uralkodott. Több ellentüntető „Lázár, takarodj!” skandálással és verbális konfrontációval fejezte ki a nemtetszését.

Orbán Viktor szombati Facebook-bejegyzésében „döbbenetesnek” nevezte a fejleményeket, és azt írta, súlyos bűncselekményeket (köztük garázdaságot, rablást és testi sértést) követtek el a fórumon megjelent – mint fogalmazott – „tiszás provokátorok”.

A kormányfő arra kérte a támogatóit, hogy a jövőbeli rendezvényeken vigyázzanak egymásra, és ne üljenek fel a provokációnak.

Orbán egyébként szombaton Hatvanban vesz részt a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén, ahol várhatóan beszédet mond.