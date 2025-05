Nagyon nem véletlen, hogy Magyar Péter pont arra gyalogol, amerre?

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Magyar Péter egyébként vasárnap délután videóüzenetet is küldött Szajolról Orbán Viktornak (aki éppen a „Harcosok Klubja” nevű rendezvényen szerepel Budapesten.

Pest megye fontosságát kár is hangsúlyozni, a budapesti tágabb agglomerációja a párt egyik legnagyobb erőssége. Szolnok egyike volt a 3 megyei jogú városnak, ahol már 2024 júniusában is verni tudták a Fideszt (Nyíregyháza és Szeged mellett), itt kötelező lesz nyerni jövőre a TISZA-nak. A szomszédos törökszentmiklósi OEVK-ban 46 százaléka volt a kormánypártnak tavaly, nem egy lefutott meccs Boldog István egykori kerülete, főleg ha azóta publikált közvéleménykutatási számokkal mérlegelünk, majd innen keletre, egészen a román határig azért jóval fideszesebb vidékre lép majd a menet"

"A választói mobilizáció szempontjából vizsgálódva is helyesen döntött Magyar Péter, tudniillik egy sor olyan választókerületet érintve fog végig haladni az útján, amelyek megnyerése megkerülhetetlenek a 2026 tavaszi Tisza-győzelem szempontjából.

