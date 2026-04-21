Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Nagyot lép előre az új magyar Országgyűlés egy fontos mutatóban Európában

A korábbi 14 százalékról 25-re ugrik a nők aránya, de még így is az európai átlag alatt marad. 

A Tisza Párt április 12-i történelmi győzelme a magyar Országgyűlést eddig sosem látott módon és mértékben forgatja fel – írja a Republikon Intézet friss elemzésében. Számos képviselő évtizedek után távozik a parlamentből, ami különösképp a Fidesz és KDNP frakciók eddig elnyűhetetlen szereplőinek távozása miatt szembetűnő. Bár 2022-ben az ellenzéki előválasztás következtében jelentős volt az ellenzéki oldal cserélődése a parlamentben, ilyen mértékű, mindkét politikai blokkot érintő változásokra nem volt példa a rendszerváltás óta. A sorcsere más szembetűnő változást is hozott: jelentősen megnő a nők aránya az Országgyűlésben. Jelen állás szerint az alakuló parlamentben minden negyedik képviselő nő lesz.

Ez tíz százalékponttal magasabb arány, mint 2022-ben, ami önmagában is „rekorder” volt Magyarországon. 2022-ben 28 nővel alakult a parlament, a Fidesz 135 képviselőjéből 14 (10 százalék), az ellenzéki összefogás 57 képviselőjéből 13 (23 százalék) volt nő, a Mi Hazánk egy nőt juttatott a parlamentbe.

2026-ban a képviselőnők túlnyomó többségét a Tisza-frakció adja majd, a 141 fős frakció egyharmada nő. A Mi Hazánk 2, a Fidesz előre láthatólag 5 (10 százalék) női képviselőt fog a parlamentbe küldeni.

Ez csak Magyarországon rekord, nemzetközi szinten a legalacsonyabb női képviseleti aránynak számít: Az Eurobarométer 37 vizsgált országa közül a jelenlegi magyar arány az utolsó előtti, 36. helyre volt elegendő, az európai uniós tagországok között csakugyan utolsó előttiek vagyunk e tekintetben, Ciprust egy hajszállal megelőzve.

Az EU-ban átlagosan a tagországi parlamenti képviselők egyharmada nő, ami a leköszönő magyar parlamenthez képest kétszeres arány. A Tisza győzelme után alakuló parlamentben 25 százalékos női aránnyal Magyarország továbbra is az EU-átlag alatt lesz, de jó pár helyezést javít: 27. helyett 21. lesz az EU-ban. A Tisza-frakción belül a nők aránya egyébként megfelel a jelenlegi EU-átlagnak, és igaz volt ez a párt teljes jelöltállítási folyamatára: az előválasztási jelöltek és a nyertesek között is egyharmados volt a nők aránya.

Attól persze, hogy a parlamentben nők is ülnek, a női jogok képviselete nem valósul meg automatikusan a politikai színtéren. A leköszönő Orbán-kormányban például nem volt női miniszter (átlagosan az uniós országok minisztereinek 32 százaléka nő), és a fontos közhatalmi funkciókat egytől egyig férfiak töltötték be Magyarországon.

A Tisza-kormánnyal ez is változni látszik: az Országgyűlés elnöke, a parlament legnagyobb frakciójának vezetője, valamint több miniszter is a női képviselők közül kerül ki. Ez mindenképpen fontos előrelépés az Európától továbbra is drámaian elmaradó magyar közéletben.

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Országgyűlésről

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Országgyűlésről

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.  

Összeállt az új miniszterek névsora

Részben összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora

Tizenhat minisztériumból hét tárca vezetésére már kijelölte az embereket a Tisza Párt – derült ki hétfőn délután a párt sajtótájékoztatóján. Az is kiderült, hogy a többi tárca, amelyeknek egyelőre nincs kijelölt vezetője, mivel fog foglalkozni.

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

A Tisza Párt több bizottsággal dolgozna, mint az előző kormány, külön területekre osztanák például a kulturális, vagy a jóléti feladatokat. A társadalmi részvétel is külön bizottságot kaphat az új országgyűlésben.

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Várhatóan 16 minisztérum lesz összesen. A neveket sajtótájékoztatón jelentik be hétfő délután.

A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót

A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés élére a Tisza Párt.

Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

A térképen is látványos az eredménye. 

Érdekes dolgok derültek ki Magyar Péterről – a másikról

Érdekes dolgok derültek ki Magyar Péterről – a másikról

Nem is volt annyira független jelölt?

Elkészült a jelentés a választásokról: nem voltak egyenlők a feltételek

Elkészült a jelentés a választásokról: nem voltak egyenlők a feltételek

Így értékelték a voksolást a civil szervezetek.

Egy magyar településen ezen a vasárnapon is választás van

Egy magyar településen ezen a vasárnapon is választás van

Függetlenek versenyeznek.

Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája

Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája

A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

