Nagyságrendekkel többet költ a kormányoldal, mint a többiek

Látványosan megugrott ugyanakkor a Demokratikus Koalícióhoz köthető szereplők hirdetéseinek összege a vezércserét követően. A párt és politikusaik Facebook-oldalai mellett a DK-hoz köthető médiumok is hirdetni kezdtek. Az Ellenszél például hosszú szünet után az elmúlt négy hétben aktivizálódott, 6,5 millió forintért népszerűsítve a DK-t és kritizálva Magyar Pétert. A Nyugati Fény egy év kihagyás után tért vissza a hirdetők közé, 2,9 millió forintért hirdetve a Dobrev Klárával készült exkluzív interjúját.

Az összes költés 82 százalékának cechjét az Orbán-rezsim szereplői állták. A kormányzati irányítású média idén eddig 328 milliót, a kormányzati proxyszervezetek 255 milliót, a Fidesz pártszervezetei és politikusai 240 milliót, a kormányzati szervek pedig 122 milliót költöttek. A maradék 18 százalékon osztoznak az ellenzéki pártok, a független médiumok, a civil szervezetek és minden más hirdető. Ha kizárólag a pártkasszákból fizetett hirdetéseket nézzük, a Fidesz 240 milliót, az ellenzéki pártok pedig együttvéve is csak 123 milliót költöttek idén. A jelöltenkénti bő 5 milliós, azaz összesen bő 1 milliárd forintos kampányköltési limit várható eltörlése azt vetíti előre, hogy a Fidesz a jövő tavasszal esedékes választásig az eddigi limit többszörösét tervezi elkölteni – nemcsak a proxyszervezeteken keresztül, hanem közvetlenül a pártkasszából is.

Kapcsolódó cikk Miami Beach-i luxuslakások árának többszörösét kasszírozta be tavaly Balásy Gyula Tovább tollasodott Balásy Gyula.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!