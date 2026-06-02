Nagytakarítás Mága Zoltán céghálójában

Kormos Olga
A Nemzeti Kultúrális Alap félmilliárd forintos támogatása körüli botrány után megnéztük az elmúlt években már diplomata útlevéllel utazgató hegedűművész céghálóját, ami jelenleg nem fest túl optimista képet.

Mága Zoltán az elmúlt időben nem a hegedűjátékával került a reflektorfénybe, hanem a Fidesztől kért, majd megkapott 500 millió forintos támogatása kapcsán, amit a kormányváltás után a hatóságok el is kezdtek vizsgálni. Pedig a hegedűművész céghálójában is érdekes dolgok vannak, akár még arra is gondolhat az ember, hogy mintha sejtette volna a történelmi eredményt hozó parlamenti választás végeredményét. 

A 2023 végén alapított Virtuoso Entertainment Művészeti Kft. például még a választások előtt, saját döntés miatt 2026. március 1-jén végelszámolás alá került. A cég ügyvezetője és tulajdonosa is  Mága Zoltán, és az e-beszámolóból az látható, hogy a 2025-ös év számai nemigen indokolták ezt a lépést.

A társaság nettó forgalma ugyanis 385 millióról 548,8 millió forintra, míg nyeresége 297,5 millióról 337,7 millió forintra hízott egy év alatt.

A többi tétellel sincs gond: a személyi jellegű ráfordításokat 41,1 millióról 65,4 millió forintra, az anyagjellegű ráfordításokat 47,4 millióról 171,9 millió forintra növelték, a cég saját tőkéje pedig 300,4 millióról 638,1 millió forintra ugrott. Igaz, 122,2 millió forintos rövid lejáratú kötelezettséget bevállalt azért.

Mindezzel együtt a vállalkozásból 85 millió forint osztalékot vett ki Mága.

Jókora osztalékot vett ki a Virtuoso Entertainment Művészeti Kft. nyereségéből, aztán a végelszámolás mellett döntött
A végelszámolás miatt elkészült a cég 2026. január-februári beszámolója is. Az év első két hónapjában elért 179,1 millió forintos bevétel miatt sem szégyenkezhet, bár ennek ellenére ebben az időszakban már 288,2 millió forintos veszteséget könyveltek el.

Az az igazán érdekes, hogy míg 2025 egészében 65,4 millió forintra rúgtak a személyi jellegű ráfordítások, 2026 első két hónapjában 206,9 milliót (!). Mindeközben a rövid távú kötelezettségeik is nagyot változtak: 122,2 millióról 749,6 millió forintra turbózódtak fel.

A cégháló következő tagja, a 2017 végén alapított Primarius Kft. szintén végelszámolás alá került, mégpedig ugyanúgy 2026. március 1-jén. Pedig egy hónappal előtte, februárban még azzal voltak elfoglalva, hogy a cég székhelyét áttegyék egy másik budapesti címre. Sőt, ekkor jegyezték be Mága Zoltán mellé Szabó Diánát is ügyvezetőnek és tulajdonosnak. Ő a prímás koncertszervezője, és annak az Auer Éva ügyvédnek a lánya, aki több szállal kötődik a Mága-produkciókhoz, de úgy tűnik, még ahhoz a levélhez is van köze, amit a hegedűművész az Nemzeti Kulturális Alapnak (NKA) írt a Fidesz-kampányra épült zenei koncertsorozatok miatt. (Bár Auer Éva a Telex-nek úgy nyilatkozott, hogy semmi köze a dokumentumhoz).

A cégnek már 2024-ben, és 2025-ben sem volt bevétele, tavalyi vesztesége pedig 27,8 millió forint lett.

A harmadik céget, a Virtuoso Events Kft.-t 2026. január 30-án jegyezték be, ügyvezetője és tulajdonosa is egyszemélyben Mága Zoltán. Ez a társaság nem áll végelszámolás alatt.

Érdekesség, hogy a korábban szintén Mága Zoltán tulajdonában álló, 2020-ban alapított, de 2024-ben eladott, nemrég még 9 főt foglalkoztató Kvalitás Production Kft. szintén 2026. március 1-jén került végelszámolás alá. Mága nem másnak, mint Zsoldos Bélának, a Liszt Ferenc-díjas jazz-zenésznek adta tovább a vállalkozást, aki a hegedűművész előadásainak egyik művészeti vezetőjeként szokott szerepelni.

A végelszámolás oka itt sem látszódik, hiszen árbevételüket 178,5 millióról 225,6 millió forintra növelték 2025-ben – igaz, a profit a felére csökkent, 54 millióról 21,9 millió forintra. Ennek ellenére jó évet zártak, hiszen a személyi jellegű ráfordításaikra 203 millió helyett 329 millió forintot költöttek, és a saját tőkéjüket is feltornászták 53,2 millióról 75,2 millió forintra. Tehát itt sem volt semmilyen jel arra, hogy idén márciusban beszántják a társaságot.

Sőt, 2026 első két hónapjában is 139,4 millió forintos árbevétele volt a cégnek, profitja pedig egyenesen kilőtt, a 2025-ös nyereséget megötszörözve 108,7 millió forint lett.

De a 2013-ban alapított Talentum Művészeti Nonprofit Zrt.-t is végelszámolják – szintén 2026. március 1-jétől. Itt időközben szintén Zsoldos Béla lett az ügyvezető és tulajdonos Mága helyett. De 2025-ben már nem volt bevétele a társaságnak, és 273,1 milliós veszteséggel zárták az évet.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA), illetve annak egysége, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK), valamint leginkább a Fidesz kultúráért és innovációért felelős miniszterének, Hankó Balázsnak a nevével fémjelzett pénzosztási botrány egyik legfurcsább eleme volt, hogy egy alig néhány hetes cég 500 millió forintos támogatást kapott Hankó miniszteri keretéből egy országos koncertsorozatra. A Zenei Kör Művészeti Kft.-nél semmilyen nyilvános referenciát nem találtunk, céges kapcsolatok alapján viszont több szál is Mága Zoltán hegedűművész környezetéhez vezet – írta a HVG a napokban. 

