Nagyüzem lesz hétfőn az Országgyűlésben, jóváhagyhatják a füstgyertyázó képviselők büntetéseit

Az Országgyűlés dönthet arról, hogy fenntartja-e azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki öt momentumos és egy független képviselőre március végén. A gyülekezési jogról szóló törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő módosítása, a Pride betiltása miatt – az ülésteremben füstgyertyával is – tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj-csökkentéssel szankcionálta az Országgyűlés elnöke.

Fegyelmi döntéseket hagyhat jóvá hétfőn az Országgyűlés, amely a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat alapján közel húsz törvényjavaslat vitáját is lefolytatja.

