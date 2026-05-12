Napok kérdése a 2022-es apokalipszis a benzinkutakon

A kis benzinkutak egyharmada kapott levelet az ország egyetlen nagykereskedőjétől, a Moltól, amelyben azt írják: felhasználták a stratégiai tartalékból felszabadított dízelt. Ez nem azt jelenti, hogy elfogyott az üzemanyag, hanem azt, hogy onnantól kezdve kizárólag hatósági áron tudják azt megvenni, és ugyanannyiért is kell eladniuk.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnökét, Gépész Lászlót kérdezte az Mfor arról, ennek fényében mi vár az autósokra a köverkező hetekben.

„Nem biztos, hogy itt hetekről tudunk beszélni.

Napról napra rosszabb a helyzet, nem látjuk a kiutat. A benzinkutaknak ígért támogatás elveszett a kormányváltás útvesztőjében, abból egyik tulajdonos sem látott még semmit. Egy-két nap, és a többi kúton is elfogy a készlet, le fognak állni, a tulajdonosok pedig úgy állnak hozzá: utánuk a vízözön” – mondta az FBSZ vezetője.

A kisebb benzinkutak tulajdonosai azzal számoltak, hogy a támogatásokkal sikerülhet a nullszaldós működés, annak hiányában pedig veszteséget könyvelhetnek el, vagy bezárnak. A szerencsésebb kutak tulajdonosai, akiknek még van a stratégiai tartalékból származó üzemanyagból, 35 forint árréssel dolgozhatnak a hatósági áras eladás mellett.

A szövetség nyílt levelében arról írt, hogy különösen a vidéki térségekben jelent komoly ellátásbiztonsági kockázatot, ha a független kutak működése ellehetetlenül. Attól tartanak, hogy idővel ellátási foltok alakulhatnak ki Magyarországon. Gépész elmondta: már hétfőn is vannak kritikus részek, például

Tokaj-Hegyalja környékén több kút teljesen kifogyott az üzemanyagból.

Különösen vidéken üthet be az üzemanyaghiány, ahol több a kis benzinkút

Fotó: M. Petrol

„Sok olyan benzinkútról tudok, ahol korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét. Van, ahol 5 literben állapították meg a limitet, van, ahol 20 litert engednek. Olyan tulajdonos is van, akinél nincs mennyiségi korlát, és úgy van vele: addig dolgozik, amíg lehet, aztán amikor elfogy, lehúzza a rolót” – tette hozzá.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Mol az ország igényeinek 70 százalékát tudja kielégíteni, amikor maximális kapacitással működik. Ez azonban most nincs így, és az FBSZ várakozásai szerint még hónapokig így is marad. Ráadásul az ország ellátásának 30 százalékát kitevő import is megszűnt, hiszen a kereskedők inkább olyan országoknak értékesítik az üzemanyagot, ahol azt piaci áron tudják eladni.

Bérbeadott rendszámok, és tízeurós a zsebbe

Magyar Péter áprilisban arról beszélt, hogy kormányfőként az ársapka fenntartását tervezi. A miniszterelnök a beiktatása után sem számol azzal a forgatókönyvvel, ami 2022 decemberében az intézkedés megszüntetésére – és egy késő esti Kormányinfóra – kényszerítette az előző vezetést. Akkor sok benzinkút teljesen kifogyott az üzemanyagból, a nyitva tartó helyek előtt pedig több kígyózó sorban araszoltak az autók. Ez támasztja alá, hogy a hatósági árat hónapokig még fenn lehet tartani, de évekig már nem. A Tisza Párt egyelőre nem jelentett be határidőt a hatósági árak kivezetésére.

A gazdasági és energetikai tárca várományosa, Kapitány István pedig a hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán képviselői kérdésre azt válaszolta, hogy nincs itt az ideje annak, hogy felülvizsgálják a jelenleg érvényben lévő árréstopokat, védett árakat.

Kapcsolódó cikk Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit Orosz energiáról és védett árakról is kérdezték.

„Nem az ársapka a probléma, hanem a rendszer, amiben működik. Például, ha egy benzinkútnak fix árréssel kellene működnie, azt meg lehetne érteni. Feltéve, ha az lehetővé teszi a bérek, a szállítási költség, a rezsiköltség és az extraprofitadó befizetését. A kiskereskedelmi adóhoz hasonlóan a benzinkutakat is árbevételalapú adó terheli” – mondta Gépész. Hozzátette: „értelmezhetetlennek, hülyeségnek” tartja ezt a típusú adót.

A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 688 forint, a dízelé 716 forint literenként. A választás előtti napokra jellemző 700 forint feletti piaci benzinár, és a 810 forintot meghaladó piaci gázolajár fényében ez egész jónak tűnik, de a hatósági árhoz képest közel 100 forinttal drágább.

A mérséklődés egyrészt annak köszönhető, hogy áprilisban a 120 dollárt közelítette Brent nyersolaj hordónkénti ára, amely jelenleg is 100 dollár felett van. Emellett a dollár-forintárfolyam is kedvezően alakult: a március közepén még 344-es szint a múlt hét végére 300 alá esett vissza. Az iráni háború hatására azonban az olajárak bármikor visszaugorhatnak az áprilisi szintre, és a dollárárfolyam alakulása is kiszámíthatatlan.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Magyarországon jelenleg több mint kétezer töltőállomás működik, ezek egy része személyzet nélküli, automata benzinkút. A hatósági árakra vonatkozó szabály azonban itt nem érvényes. „Ezeknek a kutaknak külön katasztrófa a hatósági ár, hiszen ki megy automata kútra tankolni piaci áron, ha máshol hatósági áron kaphat üzemanyagot? Ez egy vicc. Tudunk olyanról, hogy valaki a korábbi árkorlátozás során jól keresett a magyar rendszám bérbeadásával, és volt olyan eladó, aki elfogadta a kamionosoktól a tíz eurót, hogy hatósági áron tankolhasson” – mondta Gépész.