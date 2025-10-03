Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

A hvg.hu cikke szerint jövő héten kedden délben szavaz az Európai Parlament három képviselő mentelmi ügyében, akikkel szemben a magyar hatóságok szeretnének eljárni.

Magyar Péter esetében három, Dobrev Klára és Ilaria Salis kapcsán pedig egy-egy ügyben kérték azt az Európai Parlamenttől, hogy függesszék fel az érintettek mentelmi jogát. A portál cikke szerint folyamat a végéhez ér jövő héten kedden, amikor az EP plenáris ülése döntést hoz a parlament jogi bizottságának ajánlásairól. Az ajánlásokban megfogalmazott javaslat lényege mind az öt esetben úgy szól, hogy a parlament ne függessze fel a mentelmi jogot – emelte ki a cikk.

Nincs veszélyben a mentelmi joga?

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

A portál kiemelte, felkerült a parlament honlapjára mind az öt jegyzőkönyv, azonban négy esetében a jelentéstevő nem az eredetileg kijelölt képviselő, hanem a jogi bizottság elnöke – ezt a hvg ügyet ismerő forrása úgy értelmezte, hogy a szakbizottság az ötből négy ajánlást nem szavazott meg.

A portál kiemelte, ebben a helyzetben az történik, hogy a szavazási aránynak megfelelő, tulajdonképpen új szakbizottsági ajánlást készítenek, amelyet az elnök állít össze. Közös a dokumentumokban a hivatkozási alap is, amely szerint azért kell a mentelmi jogi kiadását megtagadni, mert „konkrét bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó jogi eljárás mögött meghúzódó szándék Magyar Péter/Dobrev Klára/Ilaria Salis politikai tevékenységének, különösen európai parlamenti képviselői tevékenységének aláásása” – derült ki a cikkből.