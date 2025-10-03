Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Jövő kedden szavaznak.

A hvg.hu cikke szerint jövő héten kedden délben szavaz az Európai Parlament három képviselő mentelmi ügyében, akikkel szemben a magyar hatóságok szeretnének eljárni.

Magyar Péter esetében három, Dobrev Klára és Ilaria Salis kapcsán pedig egy-egy ügyben kérték azt az Európai Parlamenttől, hogy függesszék fel az érintettek mentelmi jogát. A portál cikke szerint folyamat a végéhez ér jövő héten kedden, amikor az EP plenáris ülése döntést hoz a parlament jogi bizottságának ajánlásairól. Az ajánlásokban megfogalmazott javaslat lényege mind az öt esetben úgy szól, hogy a parlament ne függessze fel a mentelmi jogot – emelte ki a cikk.

A portál kiemelte, felkerült a parlament honlapjára mind az öt jegyzőkönyv, azonban négy esetében a jelentéstevő nem az eredetileg kijelölt képviselő, hanem a jogi bizottság elnöke – ezt a hvg ügyet ismerő forrása úgy értelmezte, hogy a szakbizottság az ötből négy ajánlást nem szavazott meg.

A portál kiemelte, ebben a helyzetben az történik, hogy a szavazási aránynak megfelelő, tulajdonképpen új szakbizottsági ajánlást készítenek, amelyet az elnök állít össze. Közös a dokumentumokban a hivatkozási alap is, amely szerint azért kell a mentelmi jogi kiadását megtagadni, mert „konkrét bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó jogi eljárás mögött meghúzódó szándék Magyar Péter/Dobrev Klára/Ilaria Salis politikai tevékenységének, különösen európai parlamenti képviselői tevékenységének aláásása” – derült ki a cikkből.

Illegálisan pénzt váltottak így.

Az átlagéletkor 17 év volt.

A befektetők arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb piaci versenyben vehetnek részt.

Ukrajna uniós csatlakozásáról, az Európai Unió háborús stratégiájáról, és a népességfogyásról beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel.

A magyarországi szupergazdagok listáján Mészáros Lőrinc közel ezermilliárd forintos különbséggel áll az első helyen. A belépő 65,9 milliárd forint volt, a tíz leggazdagabb magyarnak pedig egyenként legalább 300 milliárd forintos vagyona van.

Hozzájuthatunk a befagyasztott uniós támogatás egy részéhez 

A kormányfő ki akar maradni a háborúból.

A kínai akkumulátorgyár számára kell a vasútvonal helye. Az új nyomvonal rég megvan, de mint oly sok más vasúti beruházás kapcsán, Lázár János minisztériuma ezügyben sem csinált semmit és nem folytatta a megkezdett munkát az elmúlt években – panaszkodik a szakszervezet.

