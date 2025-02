Naponta több titkos megfigyelésről döntenek az Igazságügyi Minisztériumban

Ez nagyságrendileg megfelel a 2023-as hasonló adatnak, ami egy kicsit volt csak több, hiszen abban az évben 1400 megfigyelési kérelmet küldtek be a titkosszolgálatok a miniszterhez. A 2023-as szám valamivel meghaladta a 2022-es 1374-et, viszont nem érte el a 2021-es szintet, amikor jóval több, 1469 kérelmet iktattak.

A hvg.hu közérdekű adatigénylésére az Igazságügyi Minisztériumtól kapott válaszból kiderült, 2024-ben 1346 nemzetbiztonsági célú, titkos információgyűjtésre vonatkozó előterjesztés érkezett a tárcához, vagyis napi 3-4 titkos megfigyelésről is döntöttek a tárcánál tavaly.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!