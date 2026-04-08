NAV: Így áll a nyomozás az aranykonvoj-ügyben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben – olvasható a hatóság közleményében. Az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, melynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat az ügy kapcsán.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában – többek között – az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:

A páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.

Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.

A szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

A NAV előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészség felé európai nyomozási határozat kibocsátása iránt az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. Ezt támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek – közölte a NAV.