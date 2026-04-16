Navracsics Tibor betartotta az ígéretét

A miniszter már Facebook-oldalát is törölte.

Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési minisztera választások előtt azt nyilatkozta, hogy amennyiben nem nyeri meg egyéni választókerületét, azaz Veszprém megyei 3-as választókerületet, akkor távozik a közéletből.

Április 12-én e körzetbern Navracsics 40,95, míg a Tisza jelöltje, Balatincz Péter52,61 százalékot kapott, így a korábban háromszor is egyéniben győztes Navracsics nem jutott be az új parlamentbe.

A Népszava kérdésére a miniszter sajtófönöke megerősítette: Navracsics Tibor politikai pályafutását otthagyva visszamegy tanítani. A politikus már miniszteri Facebook-oldalát is törölte.

A miniszter az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanított, és egy korábbi interjúban elmondta: reméli, hogy ezekre a helyekre visszatérhet.

Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

Hagyjuk a múltat, nézzünk a szép jövőbe?

Nem veszi át Orbán Viktor hűlt helyét Magyar Péter

Máshova költözik.

Sokmilliós lelépési pénzt kapnak a távozó parlamenti képviselők

Háromhavi búcsúpénz.

Ezeken a településeken dőlt el igazán a választás

Ott ment nagyot a Tisza, ahol senki sem gondolta volna.

Véget ért az újraszámolás Keszthelyen, de még mindig nem dőlt el a mandátum sorsa

A fideszes jelölt kérte az újraszámolást a körzetben.

Ezermilliárdos vagyon szerezhető vissza egyetlen gombnyomással

Elég, ha hatályát veszti a fideszes kétharmad által megszavazott alapítványos törvény, és máris újra minden állami tulajdon lehet a Nemzeti Ménesbirtoktól a Mol- és Richter-részvényekig.

Rogán Antal szerint nem a felelősöket kell keresni

A miniszter azt is elmondta, most mi a dolguk.

Ha feláll az új kormány, egy fontos mutatóban rögtön előrébb lép Magyarország

Sokat javulhat a nemek közti arány a politikában.

Itt vannak az NVI számai: félelmetesen nagy volt az érdeklődés a választások alatt

Óriási volt a forgalom a portálon.

Kiderült egy fontos részlet Orbán Viktor jövő heti terveiből

Az informális EU-csúcson nem lesz ott.

