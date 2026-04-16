Navracsics Tibor betartotta az ígéretét

Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési minisztera választások előtt azt nyilatkozta, hogy amennyiben nem nyeri meg egyéni választókerületét, azaz Veszprém megyei 3-as választókerületet, akkor távozik a közéletből.

Április 12-én e körzetbern Navracsics 40,95, míg a Tisza jelöltje, Balatincz Péter52,61 százalékot kapott, így a korábban háromszor is egyéniben győztes Navracsics nem jutott be az új parlamentbe.

A Népszava kérdésére a miniszter sajtófönöke megerősítette: Navracsics Tibor politikai pályafutását otthagyva visszamegy tanítani. A politikus már miniszteri Facebook-oldalát is törölte.

A miniszter az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanított, és egy korábbi interjúban elmondta: reméli, hogy ezekre a helyekre visszatérhet.