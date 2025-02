Navracsics Tibor gondolt egyet, és új feladatot adott

Szalay Ferenc a kiadott munkákhoz két fős titkárságot is kap, valamint a pozícióval járó ilyenkor szokásos juttatásokat – derült ki végül az utasításból.

A csütörtök este megjelent dokumentumból derült ki, hogy a tárcavezető már néhány napja hivatalosan is csapata részévé tette az új biztost, ugyanis Szalay Ferencet február 17-től két évre nevezte ki Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá.

