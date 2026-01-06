Navracsics Tibor szerint ez adottság

Az önkormányzati rendszer reformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten kedden, miután az önkormányzati rendszer módosításáról folytatott konzultációt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) vezetőivel – számol be róla az MTI.

A miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a kormány korábban mandátumot adott számára arra, hogy áttekintse az önkormányzati rendszer működését, és a változtatások lehetőségét nem kész jogszabályok, hanem széles körű párbeszéd alapján vizsgálják.

Navracsics Tibor szerint a cél nem a konfliktusok elmélyítése, hanem egy olyan megoldás megtalálása, amely az önkormányzati világ és a kormányzati döntéshozók számára egyaránt elfogadható.

Gémesi György szerint az önkormányzatok állami finanszírozása problémás

Fotó: Klasszis Média/Izsó Márton Artúr

Az önkormányzatok másként látják

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, Gödöllő polgármestere, Gémesi György ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2026-os év finanszírozási szempontból különösen kockázatosnak tűnik. Álláspontja szerint az önkormányzatok működési biztonsága jelenleg nem garantált, különösen a szolidaritási hozzájárulás mértéke, az iparűzési adó elvonása és az állami normatívák reálértékének csökkenése miatt. Mint fogalmazott, nem lehet tartós állapot, hogy települések százai rendkívüli támogatásra szorulnak a mindennapi működéshez – írja az Economx.

Aláhúzta, hogy az állami normatíváknak 50 százalékban fedezniük kellene az önkormányzatokhoz rendelt feladatokat. Ma ez a megyei jogú városok számításai szerint mindössze 42 százalékot tesz ki.

Megjegyezte azt is, hogy az elmúlt tizenöt évben most először zajlott le ilyen jellegű konzultáció a Magyar Önkormányzati Szövetség bevonásával.