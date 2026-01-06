2p
Közélet Navracsics Tibor Önkormányzatok

Navracsics Tibor szerint ez adottság

mfor.hu

Magyarország településszerkezete adottság, amelyet a jövőben is alapértékként kezelnek, állította a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Az önkormányzati rendszer reformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten kedden, miután az önkormányzati rendszer módosításáról folytatott konzultációt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) vezetőivel – számol be róla az MTI.

A miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a kormány korábban mandátumot adott számára arra, hogy áttekintse az önkormányzati rendszer működését, és a változtatások lehetőségét nem kész jogszabályok, hanem széles körű párbeszéd alapján vizsgálják.

Navracsics Tibor szerint a cél nem a konfliktusok elmélyítése, hanem egy olyan megoldás megtalálása, amely az önkormányzati világ és a kormányzati döntéshozók számára egyaránt elfogadható.

Gémesi György szerint az önkormányzatok állami finanszírozása problémás
Gémesi György szerint az önkormányzatok állami finanszírozása problémás
Fotó: Klasszis Média/Izsó Márton Artúr

Az önkormányzatok másként látják

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, Gödöllő polgármestere, Gémesi György ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2026-os év finanszírozási szempontból különösen kockázatosnak tűnik. Álláspontja szerint az önkormányzatok működési biztonsága jelenleg nem garantált, különösen a szolidaritási hozzájárulás mértéke, az iparűzési adó elvonása és az állami normatívák reálértékének csökkenése miatt. Mint fogalmazott, nem lehet tartós állapot, hogy települések százai rendkívüli támogatásra szorulnak a mindennapi működéshez – írja az Economx.

Aláhúzta, hogy az állami normatíváknak 50 százalékban fedezniük kellene az önkormányzatokhoz rendelt feladatokat. Ma ez a megyei jogú városok számításai szerint mindössze 42 százalékot tesz ki.

Megjegyezte azt is, hogy az elmúlt tizenöt évben most először zajlott le ilyen jellegű konzultáció a Magyar Önkormányzati Szövetség bevonásával.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

52 ezres karácsonyi csomagokkal ajándékozta meg dolgozóit a Magyar Államkincstár

Most karácsonykor is bőkezű volt a Magyar Államkincstár: a 2024-es évnél kicsit olcsóbb, de így is minőségi élelmiszerekkel teli pakkokkal lepte meg többezer dolgozóját. Bár libamáj konzerv a korábbiakkal ellentétben már nem került a csomagba.

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait (frissítve)

Lehet, hogy Aleksandra Sofronijević nem akarta kiborítani a bilit, de a szerb építésügyi és közlekedési miniszter szavaiból úgy tűnik, hogy a választás utánra csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának átadása. Egyelőre több a kérdés, mint a válasz: a MÁV hosszabb menetidőt írt lapunknak, mint amiről a szerb elnök beszélt, és azt sem tudjuk, hogy a vonatok megállnak-e majd Pesterzsébeten, Soroksáron, vagy Kiskunhalason.

Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

Így alakulhatnak a parlamenti fizetések.

„Nincs jobb nálam senki” – jelentette ki Orbán Viktor a Kormányinfón

A hagyomány szerint mindig karácsony előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ám most az új év első napjaiban tette ezt. Sok kérdést feltettek az újságírók. 

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Kérdés nem marad válasz nélkül?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást tart az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség Smart Manufacturing (Smartman) című rendezvényén

„Sokra nem megyünk vele, ha közben sikerül majd elérni a 2000 forintos kenyérárat”– olvasóink a kormány 1 milliós átlagbér-céljáról

Lesz-e a bruttó átlagkereset 1 millió forint? Míg a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium kitart a célja mellett, olvasóink nem hisznek a miniszter prognózisának. Aki mégis, az viszont a magas várható inflációt emlegeti egyből.

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Nem sokszor lesz átcsoportosított munkavégzés.

Razzia indul egy magyar vármegyében – itt van, mit vizsgál a NAV

Razzia indul egy magyar vármegyében – itt van, mit vizsgál a NAV

A NAV adótraffipaxjában kutakodtunk.

Nemet mondott a polgármester: eltűntek a háborús plakátok egy vidéki városban

Nincs keresnivalója a plakátoknak – üzente meg.

Meghalt egy meghatározó expolgármester

Meghalt egy meghatározó expolgármester

Életének 79. évében elhunyt Krenner Antalné Nederman Mária, Vértesszőlős község első szabadon választott polgármestere, az ófalu díszpolgára és a helyi általános iskola egykori igazgatója. 

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168