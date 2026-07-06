Ne csodálkozzon: Magyar Pétert ezért keresi hiába belföldön

Magyar Péter miniszterelnök hétfő hajnalban Törökországba utazott a Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) csúcstalálkozójára.

A török tengerparton bele is futhat bárki, fiaival lesz

Facebook-oldalán a kormányfő vasárnap délután azt is közölte, hogy július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert – mint írta – a hivatalos program után négy napig a fiaival lesz a török tengerparton.

Tudatta, hogy

távolléte idején Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes látja el az itthoni feladatait.

A kormányfő tudatta: edden, valamint szerdán a törökországi NATO-csúcson a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik a katonai szövetség vezetőivel, így nem vesz részt a hétfői és a keddi parlamenti ülésen.

Hangsúlyozta, hogy a törökországi NATO-csúcs lesz az első, amelyen már miniszterelnökként képviseli Magyarországot a világ legerősebb katonai szövetségének tanácskozásán. (MTI)