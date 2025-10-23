Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Közélet Puzsér Róbert

„Ne itt adjál interjút!” – inzultálták Puzsér Róbertet a Kossuth téren

mfor.hu

A publicista épp lapcsoportunk, a Klasszis Média stábjának nyilatkozott, amikor egy férfi, aki feltételezhetően a Békemenettel érkezett a helyszínre, kérdőre vonta és távozásra szerette volna bírni.

„Ne itt adjál interjút, hanem valahol máshol”, kiabálta egy férfi a Kossuth téren, Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszéde előtt a publicistának. Egyúttal azt  mondta neki, hogy nézze inkább a műsort, és nem kíváncsiak rá.

Puzsér Róbert azt válaszolta, hogy közterületen vannak, és „hallgass a valtonosra”, azaz a biztonsági emberre, aki csitítani próbálta a jelenlétét nehezményező férfit. 

Az összetűzésről készült videónkat itt lehet megtekinteni. Az Utca Embere műsorunk teljes adását pedig pénteken nézhetik meg a Klasszis YouTube-csatornán

Összefoglalónkat a miniszterelnök beszédéről itt olvashatják:



Magyar Péter, a Tisza Párt elnöknek október 23-i beszédéről pedig itt írtunk:

 

Magyar Péter: Orbán Viktor az új Kádár, megnyitjuk az ügynökaktákat

Magyar Péter egy minden korábbinál nagyobb országjárást is bejelentett.

Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

A Nemzeti Menet a vidékről érkező vonulók bevárása miatt késve indult el, 14 óra után a Deák Ferenc térről.

Dobrev Klára és gyermeke

A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

Magyar Péter

Magyar Péter már gőzerővel készül az ünnepi beszédére

Hamarosan indul a Tisza Párt október 23-i menete is. 

Ki vesz ma nagyobb politikai lendületet? Ezt várja a beszédektől a politikai elemző

Ruff Bálint szerint a Fidesznek a választásokig minden napot kétszeresen kell megnyernie.

Háromszor annyian lesznek Magyar Péterék rendezvényén, mint a Békemeneten?

Olvasóink szavazásunkra adott válaszai legalábbis erre utalnak.

Kezdődik október 23-a: üzent a főpolgármester, kutyapárti aktivistákat vittek be

A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult a főpolgármester szerint.

Szavazzon! Békemenet vagy Magyar Péter menete október 23-án?

Ismét olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak.

Karácsony Gergely berágott a Fideszre és a Tiszára

A főpolgármester az újabb kudarcos szavazásra reagált.

Elegük lett az embereknek a NER-elit gazdagodásából

A Fidesz-szavazók több mint 40 százaléka is vizsgálná a NER-elit gazdagodását

Az elmúlt két hónapban három kérdés is a Fidesz-közeli vállalkozók vagyonosodását firtatta.

