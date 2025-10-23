„Ne itt adjál interjút!” – inzultálták Puzsér Róbertet a Kossuth téren

„Ne itt adjál interjút, hanem valahol máshol”, kiabálta egy férfi a Kossuth téren, Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszéde előtt a publicistának. Egyúttal azt mondta neki, hogy nézze inkább a műsort, és nem kíváncsiak rá.

Puzsér Róbert azt válaszolta, hogy közterületen vannak, és „hallgass a valtonosra”, azaz a biztonsági emberre, aki csitítani próbálta a jelenlétét nehezményező férfit.

Az összetűzésről készült videónkat itt lehet megtekinteni. Az Utca Embere műsorunk teljes adását pedig pénteken nézhetik meg a Klasszis YouTube-csatornán.



