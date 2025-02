„Ne legyen gátlástalan!” – kiakadt a MÚOSZ Kocsis Máté fenyegetésén

A MÚOSZ határozottan felhívja a politikusok figyelmét arra, hogy a nemzeti szuverenitást nem a törvényes keretek között működő, és a demokrácia védelmében akár külföldi pénzeket is felhasználó független sajtótól kell félteniük, hanem attól, hogy a lépéseik nyomán sérül a szólásszabadság. Ha nem szabad a sajtó, ha nincs kontroll a hatalom felett, akkor nincs demokrácia. A szuverén nemzetnek a kritikus, független sajtó is szerves része. Nemhogy nem ellenség, de a demokrácia alapfeltétele, teszik hozzá.

„ Az Alaptörvény pedig éppen a nemzeti szuverenitás védelmében is garantálja a szabad választások elengedhetetlen feltételét, az eltérő vélemények versenyét, az információkhoz való szabad hozzáférést. Az Európai Unió pedig a csatlakozáskor vállalt kötelezettség, a demokratikus normák betartásának védelmében indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, a Szuverenitásvédelmi törvény miatt”, írják.

A frakcióvezető azonban nem állna meg itt – hívja fel a figyelmet a MÚOSZ közleményében – , mert azt is mondja: miután az amerikai pénzek megszűntek, de a brüsszeliek nem, ez a harc nem ért véget, csak az ellenfél székhelye átkerült egy másik kontinensre.

