Négy év alatt 245 alkalommal veszített az állam

A Fővárosi Törvényszéktől kapott adatok szerint 2020 óta 245 alkalommal vesztett az állam közérdekű adatperekben első fokon, írja az Átlátszó.

Mint írják, 184 esetben teljesen, 61 ügyben pedig részlegesen.

Legtöbbször a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium volt valamilyen közadatperben alperes.

2020 eleje és 2024 vége között évi 70-85 per indult valamilyen állami szerv ellen közérdekű adatok kiadása ügyében, 2025-ben viszont már október végéig bezárólag 120 ilyen ügy került a bíróságra, csak a fővárosban. Ez durván másfélszeres növekedést jelent, ráadásul 12 hónap helyett mindössze 10 hónap alatt. Tehát idén vagy ennyivel többször titkoltak közérdekű adatokat az állami szervek, vagy ennyivel gyakrabban indítottak pert az adatigénylők az őket érdeklő adatokért.

Az állami szervek részéről régóta bevett gyakorlat, hogy közérdekű adatokat titkolnak el, pedig azok a törvény szerint a nyilvánosságra, tehát az adófizetőkre, a lakosságra tartoznak, jegyzi meg az oknyomozó portál.