Négy kilogramm robbanóanyag nem lett volna elég felrobbantani a Török Áramlatot – mondja a szakértő

A Szerbiában felfedezett robbanóanyag mennyisége sem a Török Áramlat gázvezeték megsemmisítéséhez, sem jelentős roncsolásához sem lett volna elég. 

A szerb katonai biztonsági szolgálat által Magyarkanizsánál lefoglalt 4 kilogramm robbanóanyag nem okozhatott volna komoly károkat a vezetékben – mondta egy volt ukrán vezérőrnagy és lőszerszakértő a The Guardiannek.

Az általa vezetett Andromeda nevű vállalat szakértői elemezték a cső anyagát és szerkezetét, amely az Oroszországból érkező gázt szállítja Magyarországra Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül, majd kiszámították azt a robbanóanyag-mennyiséget, amely véleményük szerint súlyos károsodást idézne elő.

„A sikerhez lényegesen nagyobb mennyiségre lett volna szükség Négy kilogramm nem elegendő ahhoz, hogy a gázvezetéket működésképtelenné tegye” - mondta Mikola Zencsev.

Hozzátette, hogy még optimális elhelyezés esetén is a 4 kilogramm plasztik robbanóanyag „valószínűleg csak helyi károsodást vagy korlátozott áthatolást okozna, amely néhány napon belül helyreállítható lenne, anélkül hogy hosszabb távú ellátási zavart idézne elő”.

Átlátszó az egész?
Átlátszó az egész?
Ez nem felel meg a klasszikus szabotázsakció céljának, amely általában hetekre vagy hónapokra kívánja megbénítani az infrastruktúrát – vonta le a következtetést Zencsev, alátámasztva azt az értékelést, hogy „az incidens nagy valószínűséggel provokáció volt.”

Április 5-én húsvéthétfőn, egy héttel a magyar országgyűlési választás előtt jelentette be Orbán Viktor, hogy „a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak”.

A zsákok megtalálásának Aleksandar Vucic szerb államfő általi bejelentése után a magyar kormányzat egyből Ukrajnát kezdte gyanúsítani, bár a szerbek részéről külön is jelezték, hogy nincs erre utaló jel, a róbbanószer pedig amerikai. Orbán Viktor miniszterelnök mindenesetre bejelentette, hogy katonai védelem alá helyezték a vezeték hazai szakaszát. 

Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

A csádi misszióról, Wáberer Györgyről, a Rendszerbontó Nagykoncertről és az amerikai alelnök látogatásáról is beszélt a miniszterelnök az ATV-ben.

Reuters: fordulóponthoz érhet az Orbán-korszak a közelgő választáson

Reuters: fordulóponthoz érhet az Orbán-korszak a közelgő választáson

A Reuters szerint Orbán Viktor 16 éves kormányzása alapjaiban alakította át Magyarország politikai és gazdasági berendezkedését, miközben a mostani választás az eddiginél szorosabb küzdelmet hozhat. A tét nemcsak a hatalom sorsa, hanem az elmúlt másfél évtized irányvonalának megítélése is. Sajtószemle.

Mi vár a sajtóra a választások után?

Mi vár a sajtóra a választások után?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy vasárnap végre lezárul minden idők leghosszabb hazai választási kampánya. Hogy aztán ki örülhet a végén, Orbán Viktor hatodszor, vagy Magyar Péter először, az lehet, hogy csak egy hét múltán derül ki. Az pedig, hogy hogyan áll hozzá a sajtóhoz, csak még később. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

