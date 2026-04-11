Négy kilogramm robbanóanyag nem lett volna elég felrobbantani a Török Áramlatot – mondja a szakértő

A szerb katonai biztonsági szolgálat által Magyarkanizsánál lefoglalt 4 kilogramm robbanóanyag nem okozhatott volna komoly károkat a vezetékben – mondta egy volt ukrán vezérőrnagy és lőszerszakértő a The Guardiannek.

Az általa vezetett Andromeda nevű vállalat szakértői elemezték a cső anyagát és szerkezetét, amely az Oroszországból érkező gázt szállítja Magyarországra Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül, majd kiszámították azt a robbanóanyag-mennyiséget, amely véleményük szerint súlyos károsodást idézne elő.

„A sikerhez lényegesen nagyobb mennyiségre lett volna szükség Négy kilogramm nem elegendő ahhoz, hogy a gázvezetéket működésképtelenné tegye” - mondta Mikola Zencsev.

Hozzátette, hogy még optimális elhelyezés esetén is a 4 kilogramm plasztik robbanóanyag „valószínűleg csak helyi károsodást vagy korlátozott áthatolást okozna, amely néhány napon belül helyreállítható lenne, anélkül hogy hosszabb távú ellátási zavart idézne elő”.

Átlátszó az egész?

Ez nem felel meg a klasszikus szabotázsakció céljának, amely általában hetekre vagy hónapokra kívánja megbénítani az infrastruktúrát – vonta le a következtetést Zencsev, alátámasztva azt az értékelést, hogy „az incidens nagy valószínűséggel provokáció volt.”

Április 5-én húsvéthétfőn, egy héttel a magyar országgyűlési választás előtt jelentette be Orbán Viktor, hogy „a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak”.

A zsákok megtalálásának Aleksandar Vucic szerb államfő általi bejelentése után a magyar kormányzat egyből Ukrajnát kezdte gyanúsítani, bár a szerbek részéről külön is jelezték, hogy nincs erre utaló jel, a róbbanószer pedig amerikai. Orbán Viktor miniszterelnök mindenesetre bejelentette, hogy katonai védelem alá helyezték a vezeték hazai szakaszát.