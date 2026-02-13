1p

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Az Idea Intézet közvélemény-kutatása 10 százalékos különbséget mért a Tisza Párt javára a Fidesz-KDNP-vel szemben, és az eredmény alapján bejutna a parlamentbe a DK és a Mi Hazánk is.

10 százalékkal népszerűbb a Tisza Párt a Fidesz-KDNP-nél a biztos szavazó, pártot választani tudók között – írja az Idea Intézet. A teljes népesség körében 8 százalékos a Tisza Párt előnye: 36 százalék szavazott volna a Tisza Párt, 28 százalék pedig a Fidesz-KDNP listájára.

A biztos szavazó, pártot választani tudók 48 százaléka Magyar Péter pártjára szavazott volna, miközben a Fidesz-KDNP-re 38 százalékuk.

Az Idea intézet szerint négy párt jutna be a parlamentbe
Fotó: Idea Intézet

Az Idea február eleji közvélemény-kutatása hosszú idő óta először nem hárompárti, hanem négypárti parlament létrejöttét valószínűsíti. Az elmúlt hetekben sokan találtak pártot maguknak: a bizonytalanok tábora 3 százalékponttal csökkent, és ebből a kisebb pártok is profitálhattak. A DK és a Mi Hazánk is elérte az 5 százalékos parlamenti küszöböt, de a teljes népességet nézve már csak 4-4 százalékon állnak. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága 3 százalékos.

Az intézet január 31. és február 6. között, 1500 fő részvételével végezte a reprezentatív kutatást.

