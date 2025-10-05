Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Négy település is dönt ma a jövőjéről – de se a Tisza, se a Fidesz nincs a szavazólapokon

mfor.hu

A nagy pártok megint nem mozdultak rá az időközi választásokra.

Négy településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Ormosbányán és Nemesládonyban polgármestert, Tiszaburán polgármestert és képviselőket, Miháldon pedig képviselőket választanak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ormosbányán azért rendeznek időközi polgármester-választást, mert a tavaly júniusban megválasztott Diószeghy István Zoltán polgármester június 21-én elhunyt. Az időközi választáson nyolc független jelölt indul: Karsainé Ugari Katalin, Horváthné Balogh Gyöngyi, Musa Gusztáv, Simon Adrienn, Vargáné Pál Hajnal, Bakos Éva, Almási Aurélia és Zabari Lóránd. A településen két szavazókörből összesen több mint 1100 választópolgár adhatja majd le a voksát.

A Vas vármegyei Nemesládony községben azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a települést 2019 óta vezető Rubóczkiné Börczy Viktória (független) július 4-én mondott le tisztségéről. Az időközi választáson két független jelölt indul: Kira Emil Attiláné és Kancsérné Balogh Arienn, a választói névjegyzékben közel 150-en szerepelnek.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán polgármestert és hattagú képviselő-testületet választanak a helyiek, miután korábban a testület a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért három jelölt indul: Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége-FIROSZ), aki több éven keresztül volt településvezető, Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) és Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME), aki 2024-ben nyerte el a polgármesteri tisztséget. A képviselő-választáson 70 jelölt indul, közülük 52-en függetlenek, a FIROSZ, a CIKöSz és az ORFME külön-külön hat-hat jelöltet indít. A választáson közel kétezren szavazhatnak.

A zalai Miháldon három új önkormányzati képviselőt választanak, miután a polgármesterrel együtt ötfős testületből hárman is lemondtak. A településen márciusban választottak új polgármestert Bakonyi Kornél személyében, mert a tavaly megválasztott települési vezető, Tollárné Tóth Tímea lemondott, de ezt követően ketten távoztak a testületből, harmadik társuk pedig júliusban adta vissza a mandátumát.

A törvényes határidőig összesen 15 jelöltet vettek nyilvántartásba, de időközben hárman visszaléptek. A falu több mint 600 szavazópolgára így most 12 képviselőjelölt közül választhat, közöttük van két korábbi polgármester is, a 2011-24-ig a tisztséget betöltő Gerő Sándor, valamint az év elején lemondott Tollárné Tóth Tímea is.

Szavazni reggel hattól este hétig lehet.

(MTI)

