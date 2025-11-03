Negyedszázad után személycsere az Inforádió élén

Távozik Módos Márton az Inforádió vezetői pozíciójából. A továbbiakban a rádió és az infostart.hu hírportál új főszerkesztője az eddigi főszerkesztő-helyettes, Erdei Tamás lesz, a vezérigazgatói teendőket pedig Kokas Zsuzsanna operatív vezető veszi át.

A rádiót és a weboldalt üzemeltető társaság által hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, hogy a számos szakmai díjjal elismert eddigi vezérigazgató-főszerkesztő Módos Márton a továbbiakban tanácsadóként, és az újonnan létrejövő szerkesztőbizottság tagjaként dolgozik.

A közleményben idézték Módos Mártont, aki azt mondta, egy napi 24 órában, folyamatosan működő hírmédium vezetése nem csupán szakmai feladat, hanem életforma, az ilyen hosszú, folyamatos ügyeletei felelősség pedig elkoptatja az embert.

Módos Márton továbbra is segíti majd az InforRádió életét

Fotó: inforadio.hu

A közlemény szerint az új főszerkesztő, a jogász végzettségű Erdei Tamás sportújságíróként kezdte pályáját a kilencvenes években a Magyar Nemzetnél, majd a Magyar Hírlapnál volt rovatvezető, lapszerkesztő, később pedig főszerkesztő-helyettes. Alapítója volt a Zóna.hu internetes magazinnak, dolgozott a Magyar Rádió online felületeinek megújításán. 2009-ben szerződött a Metropolhoz, amelynek 2011-től 2016-ig volt főszerkesztője. 2016 végén csatlakozott főszerkesztő-helyettesként az Inforádióhoz, és azóta felelt az inforadio.hu, majd 2018-tól az infostart.hu hírportálért.

Kokas Zsuzsanna 1992-től 1999-ig a Juventus Rádióban dolgozott titkárságvezetőként, és 2001-ben csatlakozott az Inforádióhoz, ahol titkárságvezető, majd operatív igazgató lett – olvasható a közleményben.