Négypárti parlament esélyét mérte Republikon februárban

A Tisza Párt stabilan őrzi előnyét a kormánypártokkal szemben. A két nagy párt közti erőviszonyok nem változtak, azonban egyre szűkül a mezőny, a bizonytalanok aránya érezhetően lecsökkent és a kis pártok tábora is szűkült. Ezeket a szavazókat a két nagy párt veszi fel.

A Tisza 5 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP-vel szemben a teljes népesség körében, 35-30 az állás. A pártválasztók között 7 százalék a Tisza előnye, 46 százalék szavazna a pártra, a Fidesz-KDNP támogatottsága 39 százalék. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 47, a Fidesz-KDNP 39 százalékon áll, a Tisza így 8 százalékponttal vezet e körben.



Fotó: Republikon

A Mi Hazánk támogatottsága 5 százalék a teljes népesség, 7 százalék a pártválasztók és 6 százalék a biztos szavazó pártválasztók körében, ha most vasárnap lenne az országgyűlési választás, bejutna a parlamentbe.



Fotó: Republikon

A Kutyapárt a teljes népesség 4, a pártválasztók 5, a biztos szavazó pártválasztók 5 százalékának támogatottságával bír, jelenleg éppen a parlamentbe jutna.

A DK-t a teljes népesség 2, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 3-3 százaléka támogatja, nem jutna a parlamentbe.



Fotó: Republikon

A bizonytalanok aránya 4 százalékponttal csökkent, 23 százalékra, ez a legjelentősebb elmozdulás januárhoz képest. A választások felé közeledve a teljes népesség 77 százaléka állítja, hogy áprilisban az urnákhoz járul.

A kutatás ezer fő telefonos megkérdezésével készült 2026. február 12-17. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5 százalék.