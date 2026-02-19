2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet DK Fidesz Magyar Kétfarkú Kutyapárt Tisza Párt

Négypárti parlament esélyét mérte Republikon februárban

mfor.hu

Ha most vasárnap lenne a választás, vélhetően négypárti parlament alakulna, a Tisza, a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a Kutyapárt jutnának az Országgyűlésbe

 A Tisza Párt stabilan őrzi előnyét a kormánypártokkal szemben. A két nagy párt közti erőviszonyok nem változtak, azonban egyre szűkül a mezőny, a bizonytalanok aránya érezhetően lecsökkent és a kis pártok tábora is szűkült. Ezeket a szavazókat a két nagy párt veszi fel.

A Tisza 5 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP-vel szemben a teljes népesség körében, 35-30 az állás. A pártválasztók között 7 százalék a Tisza előnye, 46 százalék szavazna a pártra, a Fidesz-KDNP támogatottsága 39 százalék. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 47, a Fidesz-KDNP 39 százalékon áll, a Tisza így 8 százalékponttal vezet e körben.


Fotó: Republikon

A Mi Hazánk támogatottsága 5 százalék a teljes népesség, 7 százalék a pártválasztók és 6 százalék a biztos szavazó pártválasztók körében, ha most vasárnap lenne az országgyűlési választás, bejutna a parlamentbe.


Fotó: Republikon

A Kutyapárt a teljes népesség 4, a pártválasztók 5, a biztos szavazó pártválasztók 5 százalékának támogatottságával bír, jelenleg éppen a parlamentbe jutna.

A DK-t a teljes népesség 2, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 3-3 százaléka támogatja, nem jutna a parlamentbe.


Fotó: Republikon

A bizonytalanok aránya 4 százalékponttal csökkent, 23 százalékra, ez a legjelentősebb elmozdulás januárhoz képest. A választások felé közeledve a teljes népesség 77 százaléka állítja, hogy áprilisban az urnákhoz járul.

A kutatás ezer fő telefonos megkérdezésével készült 2026. február 12-17. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5 százalék.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Barátság kiürült, az ukrán csapot elzártuk – élő tudósítás a csütörtöki Kormányinfóról

Miről döntött a kormány? Kövesse velünk a Kormányinfót, és ne maradjon le a kérdésekről és válaszokról se!

Mit vallottak be a legszegényebbeket képviselő magyar politikusok?

Gazdagodtak a legszegényebbeket képviselő magyar politikusok

Megnéztük, mit vallottak be a legszegényebb magyarországi járások országgyűlési képviselői. 

Ennyi lehet a legmagasabb magyar nyugdíj

2024-es adatok alapján számolták ki nyugdíjszakértők, mennyi lehet most a csúcsnyugdíj Magyarországon.

„A kormány végigbliccelte az elmúlt évet, fizessenek 12 milliárd forintot” – az OTP-n múlik Budapest csődje

Már mínusz 40 milliárd forint az egyenleg – az OTP-n múlik Budapest csődje

Bizakodónak tűnt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerda délután: jelenleg az utolsó egyeztetéseket folytatják az OTP-vel az önkormányzat hitelkeretének bővítéséről. Mínusz 40 milliárd forint az egyenleg, és ha nem történne változás, már a beszállítóknak sem tudnának fizetni. A havazás kétmilliárdba került Budapestnek.

Levelet küldtek a BKV-sok Lázár Jánosnak: állítsa vissza a kedvezményes nyugdíjkorhatárt

Levelet küldtek a BKV-sok Lázár Jánosnak: ez így nem mehet tovább

Évente 13 és fél hónapot dolgoznak, s a kedvezményes nyugdíj 2012-es eltörlése, no meg az öregségi korhatár megemelése miatt a férfi városi járművezetők a korábbinál átlagosan 11, a nők – ha nem lenne a „Nők 40” – 16 évvel később mehetnek nyugdíjba – olvasható az Egységes Közlekedési Szakszervezet közleményében.

Már katona is van a Fővárosi Közgyűlésben, egy városatya pedig jóval kevesebbet kér bérlőitől

Két személyi változás is volt a Fővárosi Közgyűlés összetételében, egy fideszes és egy tiszás képviselő távozása miatt került egy-egy párttársuk a plénumba. Ám ez sem hozott jelentős változást a városatyák és városanyák vagyonában a leadott nyilatkozataik szerint. Idén is megnéztük, hogyan alakultak a jelentősebb vagyontárgyaik, mennyi készpénzt tartanak otthon, és a pikánsabb érdekességeket most is kimazsoláztuk.

Stohl András megtalálta a szerelmet – amit a TV2 művelt az RTL-lel, abban nem volt köszönet

Így alakultak a 7. hét nézettségi adatai.

Legalább hat embert szeretne a parlamentbe juttatni a Kutyapárt

Legalább hat embert szeretne a parlamentbe juttatni a Kutyapárt

Főleg a listás szavazatokra számítanak.

Március 15.: a kampány közepén érkezik a Békemenet és a Nemzeti Menet is

Március 15.: a kampány közepén érkezik a Békemenet és a Nemzeti Menet is

Napokig tarthat majd a számháború, hogy hol voltak többen.

Új tendert írnak ki a tudományos innovációs parkokra, Paár Attila is kifogásolta a pályázatot

Eredménytelenül zárult a kaposvári, a székesfehérvári és a zsámbéki Tudományos Innovációs Parkokra kiírt közbeszerzés. Többek között a 100 leggazdagabb magyar közé tartozó Paár Attila is panasszal élt a pályázati kiírás ellen.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168