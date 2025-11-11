2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Állami támogatás Sportbiznisz Szijjártó Péter

Negyvenéves álma teljesült be Szijjártó Péternek

mfor.hu

Újabb tisztsége lett a miniszternek, kedvenc klubja pedig rögtön milliárdokat kapott.

Nagy bejelentéseket tett a Budapest Honvéd FC labdarúgóklub. A jelenleg a másodosztályban szerénykedő együttes négyéves mezszponzori szerződést kötött a szingapúri Vulcan Shield Global nevá céggel. 

Azt is közölték, hogy ezzel egyidőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz a klub elnöke. 

Szeretném megköszönni a Budapest Honvéd tulajdonosának, hogy felkért, hogy legyek a klub elnöke. Megtiszteltetés számomra, hiszen most már azért több mint negyven éve vagyok honvéd szurkoló”

- írta hétfő este Facebook-oldalán a miniszter.

A klub rögtön szép ajándékokat is kapott a kormánytól: a klub négy milliárd forint értékű beruházási programot indít a kormány támogatásával, aminek része egy új sportcsarnok, valamint a Magyar Futball Akadémia megújítása és működtetése, de a közeljövőben további fejlesztések is megvalósulhatnak. A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy az immár általa vezetett klub megkapja az államtól a 2021-ben átadott, 17 milliárd forintos Bozsik Arénát, valamint az eddig külön működő Magyar Futball Akadémiát is.

De a Vulcan Shield Global-szerződés esetén is felmerül, hogy van némi köze a magyar államhoz.  A Vulcan Shield Global egyébként szeptemberben jelentette be, hogy 2500 főt foglalkoztató gyárat épít Békéscsabán, ahol kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd. A beruházást a kormány 49 milliárd forinttal támogatja.

Mindenesetre  az új támogatónak köszönhetően Szijjártó szerint

„a következő négy évre több százmillió forintos nagyságrendben megnő a klub költségvetési mozgástere és pénzügyi ereje.”

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Bence győri polgármester felkérésére, amely szerint november 15-ére nyilvános vitára hívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a hivatalban lévő kormányfőt.

Megszólalt a BRFK az ominózus hétvégi drograzziáról

Nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt a napokban egy belvárosi szórakozóhelyen.

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint Horváth Alexander nyert az időközi választáson.

Orbán Viktor Washingtonban

„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

A héten Orbán Viktor miniszterelnök és delegációja Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt több gazdasági téma mellett az orosz olaj- és gázhasználat lehetőségéről. Olvasóink nem lelkesek az eredmények láttán. Hozzászólásokból válogattunk.

Budapest szívében nyerhet a Fidesz a balos belharc miatt

Józsefvárosban nagyon izguhat Pikó András polgármester, hogy ki nyeri az időközi választást.

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

Dobrev Klára azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter pártja kormányra kerülve minden nemzetközi megállapodást felülvizsgálna és szükség esetén újratárgyalna.

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

A Kúria a szolidaritási hozzájárulást mint a fővárosi önkormányzat fizetési kötelezettségét nem vonta kétségbe – hívja fel a figyelmet az intézmény.

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Kiírta a pályázatot a Videoton FC-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítésére Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester.

Ultimátumot kapott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely is ultimátumot kapott

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet csütörtökön 168 órát adott a kormány-főváros tárgyalások újraindítására, ellenkező esetben hozzálátnak a sztrájkok szervezéséhez.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168