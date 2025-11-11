Negyvenéves álma teljesült be Szijjártó Péternek

Nagy bejelentéseket tett a Budapest Honvéd FC labdarúgóklub. A jelenleg a másodosztályban szerénykedő együttes négyéves mezszponzori szerződést kötött a szingapúri Vulcan Shield Global nevá céggel.

Azt is közölték, hogy ezzel egyidőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz a klub elnöke.

„Szeretném megköszönni a Budapest Honvéd tulajdonosának, hogy felkért, hogy legyek a klub elnöke. Megtiszteltetés számomra, hiszen most már azért több mint negyven éve vagyok honvéd szurkoló”

- írta hétfő este Facebook-oldalán a miniszter.

A klub rögtön szép ajándékokat is kapott a kormánytól: a klub négy milliárd forint értékű beruházási programot indít a kormány támogatásával, aminek része egy új sportcsarnok, valamint a Magyar Futball Akadémia megújítása és működtetése, de a közeljövőben további fejlesztések is megvalósulhatnak. A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy az immár általa vezetett klub megkapja az államtól a 2021-ben átadott, 17 milliárd forintos Bozsik Arénát, valamint az eddig külön működő Magyar Futball Akadémiát is.

De a Vulcan Shield Global-szerződés esetén is felmerül, hogy van némi köze a magyar államhoz. A Vulcan Shield Global egyébként szeptemberben jelentette be, hogy 2500 főt foglalkoztató gyárat épít Békéscsabán, ahol kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd. A beruházást a kormány 49 milliárd forinttal támogatja.

Mindenesetre az új támogatónak köszönhetően Szijjártó szerint