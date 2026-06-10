Nekiment az elnöknek Havasi Bertalan

Előremenekülés. Ennyit mondott lényegében az újra Orbán VIktor korábbi kormányfő mellett, a Fidesznél, a párt kommunikációs igazgatójaként tevékenykedő Havasi Bertalan. A korábban Magyasr Péterrel is összeszólalkozó Havasi Bertalan azért ki is bővítette gondolatait az MTI-nek reagálva. Úgy fogalmazott:
„Biró Ferencnek, (az Integritás Hatóság elnökének – a szerk.) az Orbán-kormányt támadó összes nyilatkozata szánalmas előremenekülési kísérlet a saját korrupciós ügye miatt.”
Vádemelés – nyomásgyakorlás
Azzal folytatta, hogy szerinte az Integritás Hatóság elnöke azért vagdalkozik és rágalmaz, mert a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt vádat emelt ellene.
Az Intergritás Hatóság elnökével a De! Akcióközösség készített interjút. Ebben a szervezet feje beszámolt arról is, hogy hogyan gyakoroltak rá nyomást a Fidesz-kormány idején, amikor bizonyságot nyert, hogy a hivatala valóban ellenőrizni próbálja azt, hogy mire költötték az uniós forrásokat Magyarországon.