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Közélet Fidesz Integritás Hatóság

Nekiment az elnöknek Havasi Bertalan

mfor.hu

A legutóbb Magyar Péterrel összeszólalkozó sajtófőnök most újabb csörtébe kezdett.

Előremenekülés. Ennyit mondott lényegében az újra Orbán VIktor korábbi kormányfő mellett, a Fidesznél, a párt kommunikációs igazgatójaként tevékenykedő Havasi Bertalan. A korábban Magyasr Péterrel is összeszólalkozó Havasi Bertalan azért ki is bővítette gondolatait az MTI-nek reagálva. Úgy fogalmazott:

„Biró Ferencnek, (az Integritás Hatóság elnökének – a szerk.) az Orbán-kormányt támadó összes nyilatkozata szánalmas előremenekülési kísérlet a saját korrupciós ügye miatt.”

Vádemelés – nyomásgyakorlás

Azzal folytatta, hogy szerinte az Integritás Hatóság elnöke azért vagdalkozik és rágalmaz, mert a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt vádat emelt ellene.

 Az Intergritás Hatóság elnökével a De! Akcióközösség készített interjút. Ebben a szervezet feje beszámolt arról is, hogy hogyan gyakoroltak rá nyomást a Fidesz-kormány idején, amikor bizonyságot nyert, hogy a hivatala valóban ellenőrizni próbálja azt, hogy mire költötték az uniós forrásokat Magyarországon.

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