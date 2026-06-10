Nekiment az elnöknek Havasi Bertalan

Előremenekülés. Ennyit mondott lényegében az újra Orbán VIktor korábbi kormányfő mellett, a Fidesznél, a párt kommunikációs igazgatójaként tevékenykedő Havasi Bertalan. A korábban Magyasr Péterrel is összeszólalkozó Havasi Bertalan azért ki is bővítette gondolatait az MTI-nek reagálva. Úgy fogalmazott:

„Biró Ferencnek, (az Integritás Hatóság elnökének – a szerk.) az Orbán-kormányt támadó összes nyilatkozata szánalmas előremenekülési kísérlet a saját korrupciós ügye miatt.”

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