Nem 19, hanem „csak” 11,4 milliárddal rövidíti meg a kormány Budapestet

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A Szerencsejáték Zrt. továbbra is Budapest legnagyobb adófizetői közé tartozik, miközben bevételeit a teljes ország területéről szerzi. Budapest tehát változatlanul jelentős bevételeket realizál a szerencsejátékból, szemben az ország legtöbb településével”.

A Szerencsejáték Zrt. az NGM szerint továbbra is Budapest legnagyobb adófizetői között marad Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az NGM közleménye emlékeztet a módosítás 2025. május 13-án lett benyújtva az Országgyűlésnek, s az „a főpolgármester által elmodottakkal szemben a helyi adókról szóló törvény nettó árbevételre vonatkozó szabályai jelenleg is figyelembe veszik egyes sajátos – a szokásos termék értékesítéstől, szolgáltatás nyújtástól lényeges jellemzőiben eltérő – tevékenységek jellemzőit. Így például a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál sem része a nettó árbevételnek a kifizetett kamat és kamat jellegű ráfordítás. A biztosítóknál a nettó árbevétel kiindulópontja eleve a biztosítástechnikai eredmény, nem pedig a bevétel, azaz a kárráfordítás nem jelenik meg a nettó árbevételben”.

Nem sokkal később megérkezett szerkesztőségünkbe a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hosszabb riposzt, amely új információkat is tartalmazott.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Nagy Márton posztja után részletesebben is reagált Karácsony Gergely szerdai bejelentésére.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!