„Nem a mi nevünkben” – magyar zsidók százai is tiltakoznak a gázai pokol és ez egyoldalú hazai megnyilvánulások ellen

Mintegy 300 magyar zsidó közéleti személyiség írta alá azt a petíciót, amelyben szolidaritást vállalnak az izraeli-palesztin konfliktus minden érintettjével, elhatárolódnak a Netanjahu-kormány gázai politikájától, és az ezt támogató magyar zsidó véleményformálóktól, adta hírül laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Mint írják „látjuk az izraeli családokat, akik lassan két éve várják túszként elhurcolt szeretteik hazatérését. Látjuk a gázai százezreket, akik hónapok brutális pusztítása után már egy tudatos kiéheztetéstől is szenvednek. Tudjuk, hogy minden oldalon emberek élnek, akik ugyanarra vágynak: biztonságra, szabadságra, méltóságra”.

Ételre váró gyerekek a Gázai övezetben

Fotó: UNRWA

Szerintük a Netanjahu-kormány és a magyarországi közbeszédben meghatározó hangú hazai zsidó szervezetek, véleményformálók „egyoldalú, szélsőséges megnyilvánulásai nem képviselik” a véleményüket. „Ezek a meghatározó szereplők nem a mi nevünkben cselekednek, nem a mi nevünkben beszélnek”, írják.

Egyúttal elítélik az Izrael-kritika és az antiszemitizmus összemosását. „A mindenkori izraeli kormány cselekedeteit kritizálni nem egyenlő az antiszemitizmussal – hanem demokratikus érték és érdek. Megkülönböztetett aggodalommal figyeljük, ahogy a hazai véleményformálók az Izrael-kritikát és az antiszemitizmust összemossák, és ezzel (akár a szándékuk ellenére) hozzájárulnak az antiszemitizmus növekedéséhez”, figyelmeztetnek.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.