Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Közélet Hadügy, védelem, honvédelem Sulyok Tamás

Nem akárhol tűnt fel Sulyok Tamás – képek

mfor.hu

A köztársasági elnök gyakorlatozni volt.

A Magyar Honvédség főparancsnokaként lő- és menetgyakorlaton vettem részt az MH BHD püspökszilágyi kiképzőbázisán –

kezdte Facebook-posztját a köztársasági elnök, amelyben beszámolt legújabb kalandjáról. A bejegyzésből kiderült, a maroklőfegyverrel és gépkarabéllyal való éleslövészetet követően a Kihelyezett Alap Altiszti Felkészítésen résztvevők egy harcászati mozzanatának bemutatóját is megnézte, majd részt vett egy 6 kilométeres menetgyakorlaton is az esőáztatta terepen.

Sulyok Tamás bejegyzéséhez képeket is csatolt, galériánkban megnézheti ezeket:

Képgaléria

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

