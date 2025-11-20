Nem akárhol tűnt fel Sulyok Tamás – képek

A Magyar Honvédség főparancsnokaként lő- és menetgyakorlaton vettem részt az MH BHD püspökszilágyi kiképzőbázisán –
kezdte Facebook-posztját a köztársasági elnök, amelyben beszámolt legújabb kalandjáról. A bejegyzésből kiderült, a maroklőfegyverrel és gépkarabéllyal való éleslövészetet követően a Kihelyezett Alap Altiszti Felkészítésen résztvevők egy harcászati mozzanatának bemutatóját is megnézte, majd részt vett egy 6 kilométeres menetgyakorlaton is az esőáztatta terepen.
Sulyok Tamás bejegyzéséhez képeket is csatolt, galériánkban megnézheti ezeket: