Nem akárki árulta el a véleményét Magyar Péterről

A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-oldalán reagált Magyar Péter március 15-i rendezvényére és politikai törekvéseire, egyebek mellett kiemelve, hogy

Hangsúlyozta, véleménye szerint Magyar Pétertől joggal tart mind a Fidesz, mind az ellenzéki pártok, hiszen mindenkitől vihet el szavazatokat, így meg is kezdődött a lejáratása. Márki-Zay így folytatta posztját:

engem is sokan kérdeznek, nem vagyok-e féltékeny a sikerére, mit szólok ahhoz, hogy gyakran épp azokat a gondolatokat fogalmazza meg, ugyanazokat a kifejezéseket használja, mint én is korábban (két ciklusos miniszterelnökség, azeri baltás gyilkos kiadatása, azért a víz az úr...). Aki engem ismer, tudhatja, hogy bennem sem irigység nincs, sem dicsvágy. Boldogan engedem át, és engedtem volna át eddig is mindazt, ami a közszerepléssel jár, másnak, másoknak. Nekem nem az a fontos, hogy én váltsam le Orbán rendszerét, csak az, hogy valaki váltsa le minél előbb. Aki ezen munkálkodik, mindig számíthat a támogatásomra, aki ez ellen dolgozik, azt pedig kritizálom, sőt, sokakat megbotránkoztatva le is árulózom.

Márki-Zay Péter mindenben támogatná Magyar Pétert.

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

Márki-Zay hozzátette, Magyar Péternek több sikert kíván, mint saját magának volt és örömmel támogatja a kormánydöntési próbálkozását. Kiemelte, ugyanakkor Hadházy Ákossal együtt vallja, hogy a jelenlegi rendszer választáson már nem legyőzhető, de kíváncsian várja erre Magyar Péter kísérletét. Kiemelte, természetesen mindig lesznek olyan kérdések, amiben a rendszerváltást követelők sem értenek egyet. Mint írta,

Magyar Péter szerint Brüsszelnek akkor is meg kellene adni Orbán Magyarországának az uniós pénzeket, ha az nem teljesíti a legalapvetőbb jogállamisági elvárásokat sem - én viszont pont azért lobbiztam Brüsszelben novemberben, hogy mi azzal a feltétellel kapjuk meg az unió támogatását, hogy Hódmezővásárhely és minden ellenzéki település is megkapja a neki járó pénzeket. Szerinte külső segítség nélkül kell leváltanunk hazánk ezeréves történelmének legnagyobb tolvajait (akiket ráadásul Putyin és a kínai kommunista párt segít hatalmon maradni), én félek tőle, hogy ez enélkül lehetetlen. Szerinte Moszkvával is kell üzletelni - én ebben is kritikusabb vagyok a kormánnyal szemben: eddig is a legdrágábban kaptuk a gázt tőlük, míg minden más ország orosz gáz nélkül is olcsóbban szerezte meg a neki szükséges energiamennyiséget.

Messiás lenne Magyar Péter? Nyilván nem, én sem voltam az, más sem lesz az. Nem messiásokra van szükség, hanem egy mindent elsöprő ébredésre, arra a tudatra, hogy az ellenzéken belüli megosztottság soha nem lehet akadálya a közös cselekvésnek. Nem kell mindenben egyetérteni, nem kell szeretni egymást, csak a saját jól felfogott érdekünkben megteremteni a demokratikus változás lehetőségét.

Magyar Péter pedig ebben a szövetségesünk: hirtelen jött ismertsége, a fideszesek körében elvitathatatlan hitelessége (a legbelső körből érkezik!) alkalmassá teszik arra, hogy felgyorsítsa a rendszer összeomlását és leváltását - ehhez sok sikert kívánok és természetesen minden támogatásomat felajánlom!