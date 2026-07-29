Nem akárkit fogadott személyesen Forsthoffer Ágnes

Az ideiglenes államfői feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes Török Gábor közismert politikai elemzőt fogadta hivatalában.

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Az elemző közölt néhány részletet az eseményről saját közösségi oldalán, ahol ezt írta:

„Ma Forsthoffer Ágnessel találkoztam, akinek a pártatlanságra figyelő ülésvezetése, higgadt, fegyelmezett és konszenzuskereső politikai stílusa, valamint a kölcsönös tiszteletet fontosságát hangsúlyozó retorikája – nem tagadom – közel áll hozzám. Köszönöm a beszélgetést!”

Török Gábor bejegyzése és a fotó itt látható:

