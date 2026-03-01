2p
Nem akármilyen focimeccs lesz ma Budapesten

Gáspár András
Gáspár András
közgazdász, a kiadó lapigazgatója

Dávid és Góliát összecsap: a 48,5 millió eurós Fradi a 4,8 milliós Barcika ellen játssza a héten a harmadik meccsét.

A magyar első osztályban, azaz a Fizz Ligában vasárnap a címvédő Ferencváros a Kazincbarcika csapatával csap össze a Groupama Arénában. A 18:45-kor kezdődő mérkőzésen a Fradi azért hajt majd, hogy a jelenleg 6 pontos hátrányából faragjon az éllovas ETO FC-vel szemben – a győriek ezen a hétvégén már játszottak, az Újpestet legyőzve tudták duplázni pontelőnyüket, de jelenleg egy meccsel többet játszottak a Ferencvárosnál. 

A Barcika motivációja talán már csak az lehet az idény hátralévő részére, hogy elérjék a szimpatikus kiscsapat-státuszt – miután az eddigi 23 meccsen mindössze 14 pontot tudott gyűjteni a borsodi alakulat, és a bentmaradást jelentő 10. helytől már most több mint 10 pontos távolságra van, nem sokan fogadnának arra, hogy a jövő szezont nem a másodosztályban kezdi majd meg a Vegyész.

A legutóbbi egymás elleni meccsen még a Fradi keretében volt Varga Barnabás is - ő azóta az AEK Athén csapatában játszik.
Fotó: Facebook / Kolorcity Kazincbarcika SC

A Ferencváros egy történelminek is nevezhető sikerrel hangolt a meccsre: az Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutott a bolgár Ludogorec kiverésével, és már azt is tudjuk, hogy a portugál Braga ellen folytathatja a küzdelmet. Ha esetleg ellenük is továbbjutna, a spanyol Betis és a görög Panathinaikosz párharc döntősével játszhatna a negyeddöntőben. 

A Transfermarkt.com weboldal összesítése szerint ezt egy jelenleg 43,48 millió euró értékű kerettel próbálja meg a Fradi – ez mai árfolyamon bő 16 milliárd forintot is jelent. Ez az európai élvonalban kifejezetten alacsony értéket jelent egyébként, de a hazai élvonalban kiemelkedő – a keretértékben második (a bajnokságban viszont csak nyolcadik) helyen álló Újpest keretének értékét is csak 18,88 millió euróra teszi a Transfermarkt. 

A Kazincbarcika keretének értéke pedig egyenesen eltörpül a Fradié mellett: a Transfermarkt 4,83 millió euróra teszi az összeget, ami majdnem a tizede a címvédő keretének.

A Vegyész nem csak a bajnoki tabella végén áll: ebben a sorrendben is sereghajtó. Bár van rá komoly esély, hogy a héten a harmadik mérkőzését játszó Ferencváros (hétfőn az MTK-t győzték le bajnokin, szerdán a Ludogorecet az EL-ben) a keretének nem a legértékesebb játékosait állítja majd csatarendbe a vasárnap esti meccsen a Kolorcity Kazincbarcika ellen, a különbség így is a legnagyobb, ami jelenleg az első osztályban elképzelhető.
 

