Nem akármilyen meghívást kapott Magyar Péter és Orbán Viktor

A győri polgármesternek támadt egy érdekes ötlete.

Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalain számolt be arról, hogy miniszterelnök-jelölti vitára hívta a győri városházára Orbán Viktort és Magyar Pétert.

„Tisztában vagyok vele, hogy miniszterelnök-jelöltek között nagyon rég nem volt vita, de azt is tudom, hogy ez nincs rendben így.” – kezdi bejegyzését a városvezető. Majd hozzátette: azt is tudja, hogy ennyire kiélezett is régen volt a helyzet.

A meghívást a két pártelnök egyidejű győri útja alapozta meg:

„November 15-én Győrbe látogat a két legnagyobb támogatottsággal rendelkező magyar párt vezetője. Úgy gondolom, ez megfelelő alkalom arra, hogy találkozzanak, megvitassák nézeteiket; a magyar polgárok pedig meghallgathassák őket arról, merre és hogyan kormányoznák az országot.

Szerinte a vita legalkalmasabb helyszíne a győri városháza díszterme, ezért ide invitálta meg a feleket. Hozzátette, a vita szabályait a felek konszenzussal határozhatják meg, ahogy a vita vezetőjét is.

Pintér Bence teljes posztját itt nézheti meg:

