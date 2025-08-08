Nem akármilyen mérföldkő következett be a magyar utakon

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon – közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium pénteken. A tájékoztatás szerint július a valaha volt harmadik legerősebb hónapnak bizonyult a hazai klímabarát flotta bővülésében.

Rengeteg elektromos autó

Fotó: Depositphotos

Kizárólag elektromos hajtású gépkocsikból több mint 2700, személyautókból több mint 2500 áll forgalomba. Ennél kedvezőbb adatokat korábban csak idén márciusban és júniusban mutatott a közúti járműnyilvántartás.

A múlt havi gyarapodással 80 ezer darab fölé nőtt a tisztán elektromos személygépkocsik hazai állománya. A zöld teherautókból mostanáig több mint 6 ezret, a leginkább környezetkímélő járművekből (az autóbuszokat, vontatókat is beleértve) összesen már közel 88 ezret szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel.