Nem akármilyen rekord dőlt meg a foci-vb-n, labdába sem rúgott az RTL és a TV2

A labdarúgó-világbajnokság utolsó hetében óriási nézettségi rekord dőlt meg, nemcsak a hét, hanem az egész év legjobbja lett a zárómérkőzés. Spanyolország végül 1-0-ra győzte le Argentínát a fináléban, ezzel 2010 után másodszor lett a dél-európai ország csapata a világ legjobbja. A teljes lakosság körében 1,502 millióan nézték az összecsapást, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában szintén brutális számokat hozott a találkozó:

a 873 ezer fős nézettség mellett 60,4 százalékos közönségarányt jegyeztek fel.

Összességében is elmondható volt, hogy a foci-vb a 29. héten kiemelkedett a mezőnyből, hiszen a két elődöntő, valamint a bronzmérkőzés is rendkívül jó számokat hozott.

Anglia-Argentína elődöntő: A drámai, a 85. perc után megszerzett gólokkal végül 2-1-re a dél-amerikai csapat javára billenő elődöntőt a teljes lakosság körében 1,027 millióan nézték, ami szintén kiemelkedően erős eredmény. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban pedig 617 ezer néző és 46 százalékos közönségarány volt a mérleg.

Franciaország-Spanyolország elődöntő: A sokáig a világbajnokság egyik esélyesének tartott, eleinte megállíthatatlannak tűnő Franciaország nem bírt el a későbbi világbajnok spanyolokkal, a 2-0-s spanyol győzelemmel záródó meccs 955 ezer nézőt vonzott a készülékek elé, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 573 ezer főt érdekelt 44,9 százalékos közönségarány mellett.

Franciaország-Anglia bronzmérkőzés: Elképesztően gólgazdag mérkőzést hozott a vb bronzmeccse, ahol végül Anglia diadalmaskodott 6-4-re Franciaország felett – úgy, hogy az első félidőben már 4-0-ra vezetett. Mindezt 636 ezren látták, míg a kiemelt kereskedelmi korcsportban 379 ezer nézőt és 44,1 százalékos közönségarányt jegyeztek fel, a késői, este 11-es kezdés ellenére is.

Spanyolország a nézettségi adatokban is letarolta a mezőnyt

Fotó: Facebook/FIFA World Cup

Egyéb sportesemények

A héten a foci-vb mellett azért akadtak egyéb érdekességek is. A Forma-1 Belgiumba érkezett, ahol ezúttal ismét az olasz Kimi Antonelli nyert a Mercedes színeiben, tovább növelve előnyét az összetett pontversenyben – erre 395 ezren voltak kíváncsiak.

Két magyar klubcsapatnak is a focipályán volt jelenése. A Ferencváros az Európa-liga selejtezőjében másodjára is győzelmet aratott a szerb Vojvodina ellen, ezt 269 ezren látták. A Bajnokok Ligája selejtezőjében a Győr búcsúzott, miután az idegenben elszenvedett vereség után hazai pályán csak egy 2-2-es döntetlent ért el az izlandi Víkingurral szemben, a mérkőzést 147 ezren figyelték a képernyők előtt.

Hogyan teljesítettek a kereskedelmi tévék?

A nyári uborkaszezonban a kereskedelmi tévék ezúttal is fékezett habzással készültek a hétköznap estékre, és elsősorban ismétlésekkel szórakoztatták a közönséget. Az RTL-en A legjobb ajánlat műtárgykereskedős adás kezdte a programot, ez átlagosan 208 ezer nézőig jutott részenként a teljes lakosság körében. A hétköznapi főműsoridős győzelem így a két csatorna párharcában egyértelműen a TV2-nek jutott, ugyanis a csatorna által adott Szerencsekerék 375 ezer nézőt érdekelt átlagosan. Kiemelkedő számok azonban nem születtek – ez a foci-vb árnyékában érthető is.

Mi történt hétvégén?

Szombaton a kereskedelmi tévék közt kizárólag azon múlt a végeredmény, hogy hol sikerült jobban a filmválasztás. Az RTL a Hotel Transylvania mesefilm 3. részét küldte csatába, ez 136 ezer főt érdekelt, míg a TV2-n párhuzamosan futó Beépített szépség 288 ezer nézőt vonzott, így összességében ez a csatorna örülhetett.

Vasárnap az RTL-en a Házon kívül politikai és közéleti magazinműsor 504 ezer fős közönséget hozott a teljes lakosság körében, míg az ezt követő Apatigris sorozat újabb részét 192 ezren nézték. Ezzel szemben a TV2-n a Zsaruvér és Csigavér magyar filmet 374 ezren nézték, az utána következő Dzsungelhajsza filmet pedig 200 ezren.

Így alakult a heti végeredmény

A nézettségi adatokat rendszeresen követő olvasóink számára egyáltalán nem meglepetés, hogy a foci-vb utolsó hetében ismételten nem tudtak labdába rúgni a kereskedelmi csatornák a meccseket közvetítő közmédia sportcsatornájával szemben. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában az M4 Sport 16,8 százalékot ért el, megelőzve az RTL 11,4, illetve a TV2 12,1 százalékát.