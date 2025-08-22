1p
Nem akármit intézett éjszaka egy tollvonással Orbán Viktor

mfor.hu

Az új TEK központ nagyon fontos a kormánynak.

2024 őszén több éves huzavona után elkezdték a Hős utcai „gettó” bontását, a rendkívül rossz állapotban lévő, ám ekkor még részben lakott telep azért jutott erre a sorsra, mert ezen a területen épül a TEK új központja.

A legfrissebb Magyar Közlönyben csütörtök este meg is jelent egy Orbán Viktor által jegyzett, vonatkozó rendelet, ugyanis a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a Terrorelhárítási Központ építési beruházását „az annak megvalósítását megelőző bontási feladatok gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósítása érdekében”.

A rendelet arra is kitér, hogy ez pontosan milyen előnyt jelent a beruházás megvalósítása során: a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő minden érintett szakhatóság esetében egységesen nyolc nap – azaz lényegesen gyorsabban őrölnek majd a bürokrácia malmai.

Állampolgárságokat vont vissza.

