Nem állnak a Tisza győzelmének útjába a kispártok

Minden eddiginél kevesebb párt logója lehet a szavazólapon április 12-én. Sorra jelentik be a mikropártok, hogy a kormányváltás érdekében nem indulnak el az idei országgyűlési választáson, és várhatóan lesznek olyanok is, akik az aláírásgyűjtésnél véreznek el. Jelenleg négy párt indulását lehet borítékolni, a többieknél még vannak kérdőjelek – írja a Telex.

Szombaton a 2023-ban alapított Második Reformkor visszalépését jelentette be Vona Gábor, múlt csütörtökön a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom, majd szombaton az LMP jelentette be, hogy kihagyják az áprilisi választást. A Momentum már tavaly júniusban eldöntötte, hogy „a kormányváltás elősegítése érdekében” nem indulnak el, és hasonló indokokkal lépett vissza tavaly nyáron Márki-Zay Péter pártja, a Mindenki Magyarországa Néppárt is, amely nem szeretné akadályozni a rendszerváltást és „Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb kormányának” elűzését.

Az áprilisi parlamenti választáson négy párt indulását lehet gyakorlatilag biztosra venni: a Fidesz, a Tisza Párt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció már bejelentette mind a 106 választókerületi jelöltjét. A cikk szerint a Jobbik és az MSZP döntése még nem végleges az indulásról, de vélhetően lehet rájuk szavazni. Az biztos, hogy nem lesz mind a 106 választókerületben jelöltje a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak, és arra fogják buzdítani a választóikat, hogy listán rájuk, egyéniben a Tiszára szavazzanak – írja a Telex.