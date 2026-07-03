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Közélet Luxus Szijjártó Péter

Nem csak Szijjártó Péter repkedett az elmúlt években, hanem az erre fordított milliárdok is

mfor.hu

A Külügyminisztérium államtitkára, Velkey György László tételesen, évről évre felsorolta, hányszor és mennyit költött magánrepülőgép-bérlésre Szijjártó. A volt külügyminiszter nem reagált, de a Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül a számokat.

Összesen 53 alkalommal bérelt magánrepülőgépet Szijjártó Péter 2022 és 2026 között – írja a Külügyminisztérium államtitkára, Velkey György László. Az utazások több mint 4 milliárd 865 millió forintba kerültek. 

A 2022 és 2025 közötti években fokozatosan emelkedett a bérlési alkalma száma és az arra fordított összeg is: például, tavaly 19-szer bérelt magángépet az egykori külügyminiszter 2 milliárd 37 millió forintért. 2026-ra már csak egy alkalmat jegyeztek fel, ami 161,7 millióba került. 

„Az ő értelmezésükben az volt az igazi repülőrajt, hogy Szergej Lavrov jóbarátja nemcsak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Sőt, még Bécsből sem akart csak úgy hazavonatozni, mert onnan is luxusgéppel repült haza” – írja Velkey. Hozzátette: a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.

A korábbi külügyminiszter péntek délutánig nem kommentálta a magánrepülő-utakkal kapcsolatos adatokat, a Fidesz kommunkációs igazgatója, Havasi Bertalan viszont azt mondta róla: „mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere és egyben külgazdasági miniszter is volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot, befektetést intézett el Magyarország számára”.

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