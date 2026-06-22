Nem csökkenthették a polgármester fizetését, inkább feloszlott a képviselő-testület

A négy képviselő indítványára és szavazatával feloszlatta magát a zalai Pusztaszentlászló képviselő-testülete, mert a polgármesterrel nem tudtak megegyezni a fizetésének csökkentésében – közölte a baki közös önkormányzati hivatal jegyzője.

Salamon Henrietta elmondta: a független Kaj István polgármesterrel együtt ötfős testületből a négy képviselő indítványára csütörtökön döntöttek a feloszlatás mellett, miután hónapok óta több alkalommal is kérték a település vezetőjét, hogy a falu anyagi helyzetére tekintettel csökkentsék valamilyen módon a fizetését.

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A képviselőknek a közösségi oldalukon közzétett állásfoglalásukban az áll: a falu költségvetéséből jelentős összeget tesz ki a polgármesteri fizetés, várhatóan a 12 millió forintra tervezett adóbevétel sem teljesül idén, ezért önhibáján kívül csőd felé halad a település. Ezért kezdeményezték már tavaly, hogy vagy részmunkaidőben, vagy társadalmi megbízatásúként lássa el a polgármester a feladatait, kevesebb fizetésért, ezt azonban nem fogadta el a települési vezető.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a mintegy 550 fős Pusztaszentlászlón 2019 óta töltötte be függetlenként Kaj István a polgármesteri posztot, 2024-ben egy kihívója volt a választáson. Akkor a négy képviselői székért nyolcan mérették meg magukat, mindannyian függetlenként.

Zalában az áprilisi országgyűlési választás óta Nagyrécse és Pusztaapáti után Pusztaszentlászló a harmadik település, ahol a képviselők és a polgármester közötti ellentétek miatt a feloszlatás mellett döntöttek.