Nem enged a bíróság: a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba nem kapta meg, amit kért

A Fővárosi Ítélőtábla keddi döntésében fenntartotta az egykori Quaestor-vezér ingatlanhoz kötött bűnügyi felügyeletét – vette észre a hvg.hu. A döntéshez kapcsolt indoklás szerint az őt fenyegető súlyos börtönbüntetés miatt kockázatos lenne megengedni, hogy rendszeresen kimozduljon.

A portál hozzátette, az elutasított terv szerint heti két napon alkalmi, karitatív munkát végzett volna a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, hetente meglátogatta volna a felesége anyját és segédkezett volna annak gyógykezelésre vitelében a pomázi Kiskovácsi Pszichiátriai Intézetbe, illetve vasárnap reggelente misére ment volna a Pasaréti Páduai Szent Antal templomba

A cikk emlékeztetett, a 2015 tavaszán bedőlt, több mint harmincezer kisbefektetőjét végső soron több tízmilliárd forinttal megkárosító Quaestor főtulajdonos-irányítójának letartóztatás utáni életében volt olyan időszak, amikor egy bizonyos területen mozoghatott, ám a tavaly őszi súlyos elsőfokú ítélet óta nem hagyhatja el az otthonát, ami 2024 végéig a Quaestor-csoport egykori Üdülő utcai villája volt, most pedig egy Budenz úti társasházi lakás.