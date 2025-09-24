Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Quaestor

Nem enged a bíróság: a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba nem kapta meg, amit kért

mfor.hu

Enyhítést kért bűnügyi felügyeletéből.

A Fővárosi Ítélőtábla keddi döntésében fenntartotta az egykori Quaestor-vezér ingatlanhoz kötött bűnügyi felügyeletét – vette észre a hvg.hu. A döntéshez kapcsolt indoklás szerint az őt fenyegető súlyos börtönbüntetés miatt kockázatos lenne megengedni, hogy rendszeresen kimozduljon.

A portál hozzátette, az elutasított terv szerint heti két napon alkalmi, karitatív munkát végzett volna a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, hetente meglátogatta volna a felesége anyját és segédkezett volna annak gyógykezelésre vitelében a pomázi Kiskovácsi Pszichiátriai Intézetbe, illetve vasárnap reggelente misére ment volna a Pasaréti Páduai Szent Antal templomba

A cikk emlékeztetett, a 2015 tavaszán bedőlt, több mint harmincezer kisbefektetőjét végső soron több tízmilliárd forinttal megkárosító Quaestor főtulajdonos-irányítójának letartóztatás utáni életében volt olyan időszak, amikor egy bizonyos területen mozoghatott, ám a tavaly őszi súlyos elsőfokú ítélet óta nem hagyhatja el az otthonát, ami 2024 végéig a Quaestor-csoport egykori Üdülő utcai villája volt, most pedig egy Budenz úti társasházi lakás.

Orbán Viktorék összedugták a fejüket: ismét bejelentésekre készül a kormány

Lesz Kormányinfó ezen a héten is.

Taxisok sora a budapesti Bajcsy-Zsilinszky úton

„Holnap nem lehet bejönni dolgozni” – balhé a budapesti Városházán

A tüntető taxisok egy része bejutott a Fővárosi Közgyűlés ülésére, és azt kiabálták: akár két nappal is meghosszabbíthatják a jelenleg is zajló tüntetést. A Városházáról jelentjük.

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Hamarosan nyilvánosságra kerül a teljes jelentés.

Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Már ki is számolta az üzletember, mekkora összegről van szó.

Készül a balhé: a rendőrök intézkednek a demonstráló taxisok ellen

Balhé a budapesti utcákon: a rendőrök intézkedtek a demonstráló taxisok ellen

Nem erről volt szó, intézkednek a rendőrök.

Kiderült a „Tisza-adós” nemzeti konzultáció második kérdése

Kiderült a „Tisza-adós” nemzeti konzultáció második kérdése

Tovább üti a vasat a kormány.

Magyar Péter: függesszék fel Semjén Zsoltot!

Magyar Péter: függesszék fel Semjén Zsoltot!

A Tisza Párt elnöke a miniszterelnök-helyettes felfüggesztésére szólította fel Orbán Viktort és a KDNP-t is, amíg le nem zárulnak a vizsgálatok.

Teszteli a magyar kormány a Google tiltását – és találtak is egy kiskaput?

Teszteli a magyar kormány a Google tiltását – és találtak is egy kiskaput?

Egyelőre nem tűntek el a politikai hirdetések. A Fidesz frakció hirdetése is fut, csak éppen ügyesen más kategóriába sorolva.

Kihúzzuk áprilisig vagy előbb borul a politikai bili? Ma délután Klasszis Klub Live Somogyi Zoltánnal

A Political Capital szociológus alapítója 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Márki-Zay Péter Brüsszelben bevállalta: egy fillért se Magyarországnak!

Márki-Zay Péter Brüsszelben bevállalta: egy fillért se Magyarországnak!

Amíg Hódmezővásárhely nem kap pénzt, addig az Orbán-kormány se kapjon semmit.

