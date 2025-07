„Nem épül meg a nagymarosi erőmű” – jelentette ki Lantos Csaba

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Most Lantos kijelentette, hogy ezekről szó sincs, az egyezmény a jelenlegi állása szerint máshogy szól.

Június végén a Népszava és a szlovák Paraméter is írt arról, hogy a magyar és szlovák kormányok tárgyalnak a több mint 30 éves ügy feloldásáról, és a lapok információi szerint a magyar kormány részéről felmerült, hogy megépíti a nagymarosi vízlépcsőt, ami ellen tiltakozott, és olcsó energiáért beszállna a bősi erőmű felújításába.

A kormány nem épít erőművet vagy duzzasztót Nagymarosnál – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az Indexnek . A miniszter és Czepek Gábor miniszterhelyettes, kormánybiztos egy háttérbeszélgetésen számolt be a Bős-Nagymarosi vízlépcső körüli ügy állásáról.

