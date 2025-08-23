2p
Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút.

Fényképet közölt az Átlátszó arról, hogy Orbán Viktor a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó cég magángépén indult az Adriára, ahol a kormányfőt korábban egy jachton fotózták le nyaralás közben. A mostani képpel az is egyértelművé vált, hogy Orbán ezzel a géppel utazott a horvátországi Brač szigetére – írja a Telex.

Eddig is sejthető volt, hogy a kormányfő és a magángép között összefüggés lehet: egy repülőkövető oldalon azt lehetett látni, hogy egy OK-BIF lajstromjelű, Pilatus PC-12 típusú magyar gép augusztus 21-én felszállt Rijekában, Budaörsre repült, majd még aznap visszaszállt a brači reptérre, Bolba, onnan pedig Zadarba repült tovább.

A repülő az Ungár-Schmidt család Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt.-jének közvetett tulajdonában van a cég alá tartozó Harsánylejtő Kft.-n keresztül, amelyet Schmidt Mária lánya, Ungár Anna vezet. Az Átlátszó fényképe alapján a repülőgéppel Orbán Viktor miniszterelnök, Kaminsky Fanni kommunikációs szakember, Orbán Balázs politikai igazgató és Máté János sajtófőnök repült Horvátországba, az Adriai tengerben fekvő Brač szigetére – azaz kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút az adriai kirándulás, amely során Orbán a horvát elnökkel is találkozott.

Hiába tettek feljelentést a volt legfőbb ügyész ellen.

Földbeállt, mielőtt beindult volna.

Horvátországban készült el a nagy mű.

A Gazdasági Versenyhivatal a kereskedelmi szövetség közleményére reagálva határozottan visszautasította, hogy az OKSZ politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság még nem lezárt jelentéstervezeteit.

Az ellenzék vezérének bejegyzése szerint Ungár Anna cégének gépe éppen arra szigetre szállt le, ahol a miniszterelnök hajóra szállt.

Luxemburgot is megelőzi Magyarország a háztartások GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyonát illetően. A statisztika szerint bármi is történik a világban, a hazai családok szépen gyarapodnak. A bökkenő csak az, hogy az adatsort a szupergazdagok és a magas jövedelmű réteg húzza fel. 

Tengeri vitorláson nyaraló Orbán Viktor képeket posztolt a Tisza Párt vezére. Korábban a miniszterelnök kijelentette: „hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van.” Most tehát nincs, vonhatjuk le a következtetést.

Az egykori Fudan Alapítvány átnevezéséből született Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába került ingatlanokon épülő kollégiumok tervezése helyett még csak a területek komplex üzemeltetési szolgáltatásaira írták ki a pályázatot. Csúsznak a beruházások.   

Nem indul Mellár Tamás 2026-ban, a Tisza javára lép vissza.

Állampolgárságokat vont vissza.

