Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Fényképet közölt az Átlátszó arról, hogy Orbán Viktor a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó cég magángépén indult az Adriára, ahol a kormányfőt korábban egy jachton fotózták le nyaralás közben. A mostani képpel az is egyértelművé vált, hogy Orbán ezzel a géppel utazott a horvátországi Brač szigetére – írja a Telex.

Eddig is sejthető volt, hogy a kormányfő és a magángép között összefüggés lehet: egy repülőkövető oldalon azt lehetett látni, hogy egy OK-BIF lajstromjelű, Pilatus PC-12 típusú magyar gép augusztus 21-én felszállt Rijekában, Budaörsre repült, majd még aznap visszaszállt a brači reptérre, Bolba, onnan pedig Zadarba repült tovább.

A repülő az Ungár-Schmidt család Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt.-jének közvetett tulajdonában van a cég alá tartozó Harsánylejtő Kft.-n keresztül, amelyet Schmidt Mária lánya, Ungár Anna vezet. Az Átlátszó fényképe alapján a repülőgéppel Orbán Viktor miniszterelnök, Kaminsky Fanni kommunikációs szakember, Orbán Balázs politikai igazgató és Máté János sajtófőnök repült Horvátországba, az Adriai tengerben fekvő Brač szigetére – azaz kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút az adriai kirándulás, amely során Orbán a horvát elnökkel is találkozott.