Nem fogja elhinni, mire szánta el magát Rogán Antal minisztériuma

A kormány januárban elindította az új kommunikációs kampányt, amelynek keretében a kormányzati honlapon külön aloldala van a jó híreknek, míg a Miniszterelnöki Kabinetiroda plakátkampányt is épített a témára: január óta jelentek meg a „jó hír” feliratú kék hátterű plakátok. A cikk szerint most a kék hátterű ábrát védetné le a tárca.

A G7.hu szúrta ki , hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda védjegybejelentési kérelmet adott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához a „Jó hír” kifejezésre, illetve a hozzá kapcsolódó kormányplakátokról jól ismert ábrára.

