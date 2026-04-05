Nem fogja kitalálni, mit árul a NAV 220 millió forintért!

Az adóhivatal árveréseiről szóló cikkeinket rendszeresen követő olvasóink megszokhatták, hogy időnként egészen különleges tárgyakat próbál meg eladni a hatóság. Ezúttal az ingóságok közt kutakodtunk, és bemutatjuk a három legértékesebb tételt, amelyet cikkünk írásakor eladni készül a NAV.

Mint mindig, ezúttal is olyan tárgyakról és berendezésekről van szó, amelyet adó- és köztartozás miatt indult eljárások során foglaltak le, az esetleges eladásukból befolyó összeg ezeket a kötelezettségeket csökkenti majd.

1. Ipari gyártósor – becsérték: 220 millió forint

Egy több mint 200 millió forintos tétel még az ingatlanárverések közt is feltűnően drága lenne, így az ingóságok közt főleg annak számít. Április 17-én indul a licit ezért a légtisztító-légfertőtlenítő-párásító készülék gyártósorért, amely kompletten, de jelenlegi elemeire szedett állapotban keresi új gazdáját. A gyártósor üzemképes, új állapotú, a NAV leírása szerint csak próbadarabokat gyártottak le rajta.

Amennyiben mindig is arra vágyott, hogy ilyen készülékeket gyártson, ez egy tökéletes lehetőség. A nyitólicit az árverésen szokás szerint a becsérték fele, azaz 110 millió forint lesz.

2. DeLonghi kávéfőzők – becsérték: 109,23 millió forint

Gondolkodott már azon, hogy vesz egy új kávéfőzőt? És 924 darabot? Gyakran előfordul, hogy a NAV egy teljes raklapnyi szállítmányt egyben próbál eladni, így ehhez hasonló szürreális tételek időnként előfordulnak a meghirdetett árverések közt. A DeLonghi márkájú elektromos kávéfőzők gyári, bontatlan csomagolásban keresik új gazdájukat. A leírás szerint kizárólag azért bontottak ki néhány darabot, hogy elkészülhessen a fénykép az árverési oldalra.

Az április 27-én induló árverésen mind a 924 darab kávéfőzőt kalapács alá küldik, és kizárólag együtt lesznek megvásárolhatók, a nyitólicit 54,61 millió forint lesz. Érdekesség, hogy amennyiben sikerül a termékeket a nyitólicites áron eladni, úgy egy-egy kávéfőző ára nagyjából 60 ezer forintra jön ki.

3. Optikai lencsemaró központ – becsérték: 31,75 millió forint

Optikákban használt, szemüvegkészítő eszközt is eladna a NAV, amely a legnagyobb értékű árverések közt ezúttal a dobogó harmadik helyét szerezte meg. Érdekesség, hogy a cég, amelytől lefoglalták, főtevékenysége szerint betongyártással foglalkozott, 2024 óta áll végrehajtás alatt, viszont ugyanebben az évben óriási sikert ért el, ugyanis 289 milliós árbevétel mellett 167 milliós profitot hozott úgy, hogy a megelőző időszakban nem volt 5 milliósnál magasabb profitja.

A NAV kalapácsa alá kerülő optikai lencsemaró központ egy olyan, gyakorlatilag automatizált gép a szemüveglencsék feldolgozására, amely a nyers lencséből készít pontos, viselésre kész szemüveglencsét. Ha optikát üzemeltet, és egy új ilyen eszközre vágyik, akkor tartsa észben a NAV április 13-án induló árverését, amelyen az indulólicit 15,87 millió forint lesz!