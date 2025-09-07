Nem gyalog jött haza Orbán Viktor a válogatott meccséről

Szombat éjjel Orbán Viktorral a fedélzetén szállt le Budapesten a HA-LKW lajstromjelű magánrepülő. A miniszterelnök Dublinból érkezett haza, ahol a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzését nézte meg élőben – írta meg a 444.hu. A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-es gyártású repülő az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a tulajdonában van, értéke újonnan 22 milliárd forint körül van.

Miután erősödni kezdtek a kormánypárton belül a hangok, amelyek a népszerűségvesztés egyik okaként az úgynevezett „lukszizást”, egyes kormánypárti és kormányhoz közel álló személyek hivalkodó életmódját jelölték meg, júliusban és augusztusban fapados légitársaságok gépeinek fedélzetén fotózták le Orbán Viktort. Horvátországi nyaralására viszont már magánrepülőgéppel indulr, és Írországból is azzal érkezett haza.

Vasárnap délután Kötcsén tart majd beszédet a miniszterelnök – a délután 4-kor kezdődő eseményt most először nyilvános közvetítésben is követhetjük, miután a Tisza Párt is bejelentette, hogy ugyanazon a napon szintén Kötcsén tart programot Magyar Péter pártelnök.

A magyar csapat tagjai az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult, Orbán Viktor a helyszínen tekintette meg a meccset.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A válogatott egyébként 2-2-es döntetlent ért el a világbajnoki selejtezőn Írországgal szemben – az eredmény nem számít rossznak, van remény legalább a pótselejtezőt érő csoportmásodik hely elérésére. Igaz, az első félidő végén még kétgólos magyar előnnyel vonultak az öltözőbe a csapatok, a második félidőben azonban 10 emberre fogyatkozott a válogatott Sallai Roland kiállítása után, a vezetést pedig nem sikerült megtartani a meccs végéig, az utolsó percekben egyenlítettek ki az írek.