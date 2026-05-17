Nem hagyta szó nélkül: ez vár Havasi Bertalanra

Az újdonsült kormányfő, Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant.

A határozat szövege szerint „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem”.

Kapcsolódó cikk Idegenvezetést tartott Magyar Péter a Karmelitában Személyesen vezette körbe a sajtót.

Állt a jogi szövetg az erről szóló határozat a legfrissebb, szombaton megjelent Magyar Közlönyben. Havasi Bertalan korábban még miniszterelnöksége idején volt Orbán Viktor sajtófőnöke. Emlékezetes, hogy Havasi Bertalan még 2024-ben reményvesztettnek nevezte Magyar Pétert, aki azóta átalakított egy alvó pártot és soha nem látott mennyiségű szavazattal megnyerte az áprilisi választásokat.

A konkrét határozat Havasi Bertalannal összefüggésben itt olvasható.

Öcsi

Havasi Bertalan a Telexnek küldött felmentése nyomán egy nyilatkozatot, melyben személyeskedve követelte a miniszterelnöktől, hogy hat havi felmentési pénzét kifizessék számára. E pénz kapcsán korábban a leköszönt kormányfő és miniszterei is úgy nyilatkoztak, hogy kárpátaljai gyerekek számára ajánlájk fel a nekik járó összegeket.