Nem hagyta szó nélkül: ez vár Havasi Bertalanra

Gyors fejleményt hozott a szombati akciója a korábbi sajtófőnöknek.

Az újdonsült kormányfő, Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant.

A határozat szövege szerint „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem”.

Állt a jogi szövetg az erről szóló határozat a legfrissebb, szombaton megjelent Magyar Közlönyben. Havasi Bertalan korábban még miniszterelnöksége idején volt Orbán Viktor sajtófőnöke. Emlékezetes, hogy Havasi Bertalan még 2024-ben reményvesztettnek nevezte Magyar Pétert, aki azóta átalakított egy alvó pártot és soha nem látott mennyiségű szavazattal megnyerte az áprilisi választásokat.

  A konkrét határozat Havasi Bertalannal összefüggésben itt olvasható.

Havasi Bertalan a Telexnek küldött felmentése nyomán egy nyilatkozatot, melyben személyeskedve követelte a miniszterelnöktől, hogy hat havi felmentési pénzét kifizessék számára. E pénz kapcsán korábban a leköszönt kormányfő és miniszterei is úgy nyilatkoztak, hogy kárpátaljai gyerekek számára ajánlájk fel a nekik járó összegeket.

Itt egy érdekes adat Magyar Péter minisztereiről – A hét ábrája

Itt egy érdekes adat Magyar Péter kormányáról – A hét ábrája

Így alakult a korábbi kormányokban a miniszteri létszám. 

Rétvári Bence szerint Magyar Péter becsapta a választókat

Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szombaton.

Újabb államtitkárt jelentettek be

Kelemen Ágnes lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára – szabály be a tárcavezető szombaton.

Olvasóink megszavazták: ő lehet Sulyok Tamás utódja?

Önöket kérdeztük az új államfő személyéről.

Orbán Viktor: „Magyar Péter szamárságokat beszél”

A volt miniszterelnök megszólalt a végkielégítésével kapcsolatban. Először bírálta ilyen élesen Magyar Pétert.

Idegenvezetést tartott Magyar Péter a Karmelitában

Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt.

Orbán Viktor nem kapja meg a közel 40 milliós végkielégítését

Magyar Péter péntek este arról posztolt, hogy a korábbi miniszterelnök nem fogja megkapni a végkielégítését. 

Ami a Fidesz szerint kimaradt Magyar Péter átadás-átvételes videójából

Miután Magyar Péter miniszterelnök kitette a miniszteri átadás-átvételről készült videóját, a Fidesz is jelentkezett eggyel. 

Államtitkár-menesztések éjszakája

Tizenhárom államtitkárt menesztettek péntek este. 

Így fogadta Krausz Ferenc, hogy Magyar Péterék befagyasztják a szerződésüket

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvánnyal kötött megállapodás felbontását. A kuratórium, amelynek több Nobel-díjas tudós is tagja, közleményben sürgetett párbeszédet a kormánnyal. Gulyás Gergely szerint politikai bosszúról volt szó.

