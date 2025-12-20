2p
Közélet Juttatások

Nem hajlandók elárulni a minisztériumok a karácsonyi jutalmak nagyságát

mfor.hu

Tologatják a válaszadást.

December elején tizenhárom minisztériumot kérdezett meg közérdekű adatigényléssel a Népszava arról, hogy a dolgozók az idén részesülnek-e jutalom jellegű juttatásban – motivációs elismerésben, év végi jutalomban, esetleg szabadságmegváltás okán kifizetett pénzben vagy bármilyen hasonló jellegű kifizetésben.

A lap szombati cikkében azt írják: a megkérdezett 13 szaktárca mindegyike élt az adatigénylésre igénybe vehető 15 napos hosszabbítással, így karácsonyig a nyilvánosság biztosan nem tudhatja meg, hogy az idén kapnak-e jutalmat a minisztériumi dolgozók.

Emlékeztetnek: 2020 óta hivatalosan nem igazán volt karácsonyi jutalom a minisztériumoknál.

A most már üresen kongó Belügyminisztérium dolgozói 2024-ben kaptak jutalmat
A most már üresen kongó Belügyminisztérium dolgozói 2024-ben kaptak jutalmat
Fotó: Wikimedia/VinceB

A lap felidézi, hogy az egyetlen kivételt 2024-ben a Honvédelmi Minisztérium jelentette, ahol 313-an kaptak élelmiszer ajándékcsomagot bruttó 58 911 forintért. Ebből a juttatásból sem a közigazgatási államtitkár, sem a miniszter nem részesült.

A Népszava megnézte a 2024. évi beszámolókat, és abból az derült ki, hogy tavaly sem volt jellemző a jutalmazás. Abból a nyolc minisztériumból, amelyek feltöltötték a 2024-es beszámolót, csupán a Belügyminisztérium osztott több mint 3,7 millió forint „normatív jutalom, céljutalom, projektprémium” címszó alatt jutalmat helyettes államtitkári szinten. Továbbá az Agrárminisztérium, szintén ugyanebben a címkézett sorban tüntetett fel 18,5 millió forint körüli összeget.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Durva költségugrások a volt köztársasági elnöknél

Két év alatt közel tíz millió forint közpénzbe került Áder János rezsije.

Oltásellenesek jogi lépésekkel fenyegették meg a SOTE-t

Oltásellenesek jogi lépésekkel fenyegették meg a SOTE-t

A fenyegetők szerint az oltásokkal kapcsolatos egyetemi megtévesztő, etikai és jogi normákat sért, mivel nem tartalmaz oltásellenes nézeteket.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban.

EU-csúcs: ezúttal jó lóra tett Orbán Viktor, de jelentős elszigeteltsége megmaradt

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ötlete politikailag és jogilag is explozív volt, így a terv bukása ebből a szempontból megnyugtató. Ukrajna enélkül is forráshoz fog jutni. Orbán Viktor ezúttal a jó lóra tett, de ettől elszigeteltsége, amelyet maximum egy-két kormányfő enyhít, megmaradt, szörnyű Ukrajna-politikája pedig leheletnyivel sem lett jobb. Jegyzet.

A Bors folytatja

A Bors folytatja

A kormányközeli bulvárlap közölte nem hagyja abba a Tisza Párt állítólagos adóterveiről szóló különszámának terjesztését.

A Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors Tisza-csomag különszámának terjesztését

A Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors Tisza-csomag különszámának terjesztését

A különszám tartalmának terjesztését is megtiltotta a bíróság.

HUN-REN vezetők távoztak, miután kiderült a csúcsvezetők fizetésének nagysága

HUN-REN vezetők távoztak, miután kiderült a csúcsvezetők fizetésének nagysága

Egy ideig a szervezet honlapján, a közérdekű adatok közt szerepelt a vezetők bére.

Orbán Viktor már az unióból való kilépést fontolgatja?

Orbán Viktor már az unióból való kilépést fontolgatja?

Vétójog nélkül nincs értelme maradni – mondta Brüsszelben a miniszterelnök, aki értékelte az Ukrajna támogatásáról hozott döntést is.

„Elfogadhatatlan és gyalázatos” – a parlament külügyi bizottsága is összeülhet a kormány külpolitikája miatt

„Elfogadhatatlan és gyalázatos” – a parlament külügyi bizottsága is összeülhet a kormány külpolitikája miatt

Nem finomkodott a bizottság jobbikos elnöke.

Ezért csinálja a show-t Brüsszelben Orbán Viktor?

Ezért csinálja a show-t Brüsszelben Orbán Viktor?

Pogátsa Zoltán megfejtése.

Abszolút többség szeretné leváltani az Orbán-kormányt – a Tiszának még van tartaléka is

Abszolút többség szeretné leváltani az Orbán-kormányt – a Tiszának még van tartaléka is

Az ország hat régiójában a Tisza vezet egy nagymintás, több hónapos kutatás adatai szerint.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168