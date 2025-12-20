Nem hajlandók elárulni a minisztériumok a karácsonyi jutalmak nagyságát

December elején tizenhárom minisztériumot kérdezett meg közérdekű adatigényléssel a Népszava arról, hogy a dolgozók az idén részesülnek-e jutalom jellegű juttatásban – motivációs elismerésben, év végi jutalomban, esetleg szabadságmegváltás okán kifizetett pénzben vagy bármilyen hasonló jellegű kifizetésben.

A lap szombati cikkében azt írják: a megkérdezett 13 szaktárca mindegyike élt az adatigénylésre igénybe vehető 15 napos hosszabbítással, így karácsonyig a nyilvánosság biztosan nem tudhatja meg, hogy az idén kapnak-e jutalmat a minisztériumi dolgozók.

Emlékeztetnek: 2020 óta hivatalosan nem igazán volt karácsonyi jutalom a minisztériumoknál.

A most már üresen kongó Belügyminisztérium dolgozói 2024-ben kaptak jutalmat

Fotó: Wikimedia/VinceB

A lap felidézi, hogy az egyetlen kivételt 2024-ben a Honvédelmi Minisztérium jelentette, ahol 313-an kaptak élelmiszer ajándékcsomagot bruttó 58 911 forintért. Ebből a juttatásból sem a közigazgatási államtitkár, sem a miniszter nem részesült.

A Népszava megnézte a 2024. évi beszámolókat, és abból az derült ki, hogy tavaly sem volt jellemző a jutalmazás. Abból a nyolc minisztériumból, amelyek feltöltötték a 2024-es beszámolót, csupán a Belügyminisztérium osztott több mint 3,7 millió forint „normatív jutalom, céljutalom, projektprémium” címszó alatt jutalmat helyettes államtitkári szinten. Továbbá az Agrárminisztérium, szintén ugyanebben a címkézett sorban tüntetett fel 18,5 millió forint körüli összeget.