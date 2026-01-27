Nem igaz, hogy nem indul az MSZP a választásokon

Az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmaztak, „a sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben”. Még nem hoztak döntést.

Komjáthi Imre e kérdésben határozottan határozatlan

Fotó: Klasszis Média/Izsó Márton Artrúr

Képlékeny világ

Idézték Komjáthi Imrét, az MSZP elnökét, aki szerint „ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – közölte.

A közleményben azt írták, a párt soron következő kongresszusát várhatóan február közepéig összehívják.

Rögzítették azt is, a szocialisták célja a „rendszerváltás”, ugyanakkor a 2026-os választás meghatározó tétjének a szociáldemokrata értékek képviseletét tartják.

A Magyar Nemzet kedden arról írt, hogy az MSZP 36 év után feltehetően nem indul a soron következő országgyűlési választáson. A napilap szerint a párt önkéntesek hiányára hivatkozva dönthet a távolmaradás mellett.