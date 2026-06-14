Nem is a kegyelmi botrány roppantotta meg a Fideszt?

Koltai Mihály, az Imperial College London matematikai biológus kutatója a Telexen közölt elemzést a Fidesz támogatottságának változásairól az elmúlt években.

Mint a Medián a teljes népességre vonatkozó adataira hivatkozva írja,

„a 2022-es választáson az összes választó kb. 36 százaléka szavazott a Fideszre (2,8 millió szavazó), míg a teljes népességben mért potenciális tábor mintegy 40 százalék, azaz 3 millió volt. Ez a bázis 2022 vége felé nagyot zuhant, majd 2023 végére körülbelül 30 százalékon, azaz 2,3-2,4 millió körül stabilizálódott. Tehát a – Medián mérései alapján – 2022 nyara és 2023 ősze között a volt kormánypárt elvesztett 600-800 ezer támogatót, az összes támogatójának körülbelül egynegyedét.”

Ez azt jelenti, hogy már a 2024-es választás előtt végbement a Fidesz-tábor eróziója már megtörtént, és az erőviszonyok nagyjából meg is maradtak 2026 áprilisáig.

Az EP-választást követően a Fidesz tábora nagyjából stabil maradt, de nem változatlan. Koltai számításai szerint a Fidesz 2022-es, 2,8-3 milliós bázisából negyedmillióan meghaltak; háromszázezren a Tiszához vándoroltak; 300-400 ezren párt nélkülivé váltak, vagy jóval kisebb részben a Mi Hazánkhoz vándoroltak; és közben csatlakozott hozzájuk négyszázezer választó, aki 2022-ben nem szavazott.

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A Fidesz vereségének gyökerei tehát mélyebbre nyúlnak vissza, mint a 2024 elején kirobbant kegyelmi botrány, és nem köthetők Magyar Péter színrelépéséhez sem. A döntőnek viszont az bizonyult, hogy a Fidesz-tábor korábbi hasonló, 2011-2012-es összezsugorodásával ellentétben ezúttal volt egy erős ellenzéki párt, amely össze tudta gyűjteni a kormányváltó szavazatokat.