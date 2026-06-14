2p
Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter Orbán Viktor

Nem is a kegyelmi botrány roppantotta meg a Fideszt?

mfor.hu

Mire Magyar Péter feltűnt, már elvesztettek sok szavazót.

Koltai Mihály, az Imperial College London matematikai biológus kutatója a Telexen közölt elemzést a Fidesz támogatottságának változásairól az elmúlt években.

Mint a Medián a teljes népességre vonatkozó adataira hivatkozva írja, 

„a 2022-es választáson az összes választó kb. 36 százaléka szavazott a Fideszre (2,8 millió szavazó), míg a teljes népességben mért potenciális tábor mintegy 40 százalék, azaz 3 millió volt. Ez a bázis 2022 vége felé nagyot zuhant, majd 2023 végére körülbelül 30 százalékon, azaz 2,3-2,4 millió körül stabilizálódott. Tehát a – Medián mérései alapján – 2022 nyara és 2023 ősze között a volt kormánypárt elvesztett 600-800 ezer támogatót, az összes támogatójának körülbelül egynegyedét.”

Ez azt jelenti, hogy már a 2024-es választás előtt végbement a Fidesz-tábor eróziója már megtörtént, és az erőviszonyok nagyjából meg is maradtak 2026 áprilisáig. 

Az EP-választást követően a Fidesz tábora nagyjából stabil maradt, de nem változatlan. Koltai számításai szerint a Fidesz 2022-es, 2,8-3 milliós bázisából negyedmillióan meghaltak; háromszázezren a Tiszához vándoroltak; 300-400 ezren párt nélkülivé váltak, vagy jóval kisebb részben a Mi Hazánkhoz vándoroltak; és közben csatlakozott hozzájuk négyszázezer választó, aki 2022-ben nem szavazott.

A Fidesz vereségének gyökerei tehát mélyebbre nyúlnak vissza, mint a 2024 elején kirobbant kegyelmi botrány, és nem köthetők Magyar Péter színrelépéséhez sem. A döntőnek viszont az bizonyult, hogy a Fidesz-tábor korábbi hasonló, 2011-2012-es összezsugorodásával ellentétben ezúttal volt egy erős ellenzéki párt, amely össze tudta gyűjteni a kormányváltó szavazatokat.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Visszaszólt a Fidesz Magyar Péternek a migránstábor ügyében

Visszaszólt a Fidesz Magyar Péternek a migránstábor ügyében

És rögtön követelnek is valamit.

Kemény kritikát kapott házon belülről Orbán Viktor és a Fidesz-kongresszus

Nem azt hallotta Ferencz Orsolya, amit várt.

Hétfőn megint Magyar Péter fogja vinni a prímet a parlamentben

Itt van a hétfői napirend.

Nem teljesen elégedett a szombati Fidesz-kongresszussal Navracsics Tibor

Nem teljesen elégedett a szombati Fidesz-kongresszussal Navracsics Tibor

Szerinte az igazi kérdésre nem kaptak választ.

Vitnyédi migránstábor: reagált a vagyonkezelő Magyar Péter bejelentésére

Vitnyédi migránstábor: reagált a vagyonkezelő Magyar Péter bejelentésére

Az egyetem is elismerte, hogy volt beruházás.

Itt a TEK vége? Kiszivárogtak Magyar Péterék tervei

Itt a TEK vége? Kiszivárogtak Magyar Péterék tervei

Feldarabolnák a „terhelt” intézményt.

Orbán Viktor

Szinte egyhangúlag választották újra Orbán Viktort a Fidesz élén

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, egy ellenszavazattal elfogadták az országos elnökség választási vereség okait értékelő beszámolóját, és döntöttek az alapszabály módosításáról is szombaton, a párt 32., tisztújító kongresszusán, Budapesten; a Fidesz négy alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint lett.

Megválasztották a DK új vezetését

Megválasztották a DK új vezetését

Szombaton véget ért a DK tisztújító kongresszusa, amelyet azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott a párt elnöke és teljes elnöksége.

Megvannak a titkosszolgálatok új vezetői

Megvannak a titkosszolgálatok új vezetői

A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit – közölte szombaton a Belügyminisztérium.

Budapest, 2026. június 13. A Fidesz tisztújító kongresszusára érkező Orbán Viktor pártelnök nyilatkozik a Budapest Kongresszusi Központ előtt 2026. június 13-án.

„Engem terhel a felelősség” – Orbán Viktor megnevezte a választási bukás okait

Orbán Viktor tíz pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán, szombaton Budapesten.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG